Феминитивы, ИИ или автозамена: что убивает русский язык? Мнение ГИРЯ им. А.С. Пушкина В День русского языка мы поговорили с замдекана филфака ГИРЯ им. А.С. Пушкина о судьбе русского языка, феминитивах, влиянии СВО и цифровой эпохи на язык — и почему «перемотать плёнку» теперь звучит странно. 6 июня, 11:57 Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов, Артём Геодакян, © Shutterstock / FOTODOM / Dean Drobot

6 июня отмечается День русского языка — праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Русский язык — не только наша культурная память, но и живая, изменчивая среда. Мы поговорили с кандидатом филологических наук, доцентом, заместителем декана филологического факультета Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Андреем Щербаковым о том, как и почему трансформируется современная речь, что происходит с феминитивами, какие слова теряются в цифровую эпоху и почему даже безобидная автозамена способна переписывать смыслы.

Русский язык сегодня: болеет или развивается?

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Андрей Щербаков считает, что, когда мы говорим «язык меняется», мы имеем в виду прежде всего то, что он развивается. Время диктует новые реалии. Сегодня «перемотать плёнку» — это архаизм, понятный разве что родителям. Слово «пейджер» уходит в историю. А вот «искусственный интеллект» — входит в каждый дом. «99% шансов, что оно появится в словарях неологизмов», — уверен филолог.

А вот на вопрос, какой новый неологизм он бы включил в словарь уже сегодня, специалист отвечает однозначно: «Никакой. Слова должны пройти проверку временем».

Как на русский язык влияют феминитивы

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Разговор о языке сегодня невозможен без темы феминитивов. Как быть со словами вроде «авторка»? Почему они вызывают бурю эмоций, а слово «няня» — нет? Андрей Щербаков объясняет: «Феминитив, образованный от слова «автор», изначально отсутствовал в языке… А вот слово «няня» изначально женского рода — и поэтому не вызывает вопросов».

Дело не только в звучании, но и в культурной традиции. В русском языке названия профессий долгое время были в мужском роде. «Поэт», например, — универсальное слово, как и «доктор». Слово «поэтесса», хотя и нормативно, не всегда звучит равнозначно. Ахматова, напомним, настаивала: «Я не поэтесса — я поэт». Такой подход — не отказ от гендерной идентичности, а стремление быть понятым без ярлыков.

Влияние СВО на язык: слово как отражение реальности

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Любое важное событие меняет нашу речь. Так было с пандемией, так происходит и сейчас — в условиях СВО. Язык реагирует на внешние обстоятельства — и это естественно. «Появляются новые слова и аббревиатуры: СВО, БПЛА… Эти термины стали частью повседневного лексикона», — говорит филолог.

Когда-то слово «ИВЛ» знали только медики. Теперь оно понятно каждому. Так же — и с военными терминами. Язык фиксирует реалии, оставляя следы истории даже в нашей бытовой речи. Возможно, через годы эти слова исчезнут, но сегодня они — часть лингвистической повестки дня.

Русский язык жив, и он не боится изменений. Он откликается на время, спорит с общественным мнением, пробует новые формы и оставляет в прошлом ненужное. Он — зеркало нашего мышления, событий и технологий. «Всё, что происходит в языке, — результат его эволюционного развития», — заключает филолог.