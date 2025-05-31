«Из декрета — в блогеры»: журналистка из Сургута покорила соцсети ироничными видео о материнстве Журналистка Мария Лебига превратила будни в декрете в вирусный видеоблог, где с иронией рассказывает о детях, носках мужа и жизни, в которой всегда можно найти новость. 31 мая, 08:00 Обложка © Коллаж © Life.ru, Фото © Shutterstock / FOTODOM / PETCHPIRUN, © Из личного архива Марии

Когда телеведущая и журналист Мария Лебига ушла в декрет, она и представить не могла, что начнёт собирать миллионы просмотров, снимая видео о жизни мамы в декрете. Одна случайная идея — начитать детскую сказку голосом диктора — превратилась в вирусный ролик, собравший 6,5 миллиона просмотров. Так будни мамы превратились в остроумный блог, где вместо криминальных хроник — разбор полётов в детском саду, а вместо сюжетов о ЖКХ — страсти вокруг разбросанных носков мужа.

От новостей на ТВ к декретным репортажам в блоге

Фото © Из личного архива Марии

Свою карьеру Мария начала в 2011 году на СургутИнформТВ, тогда она была молодым корреспондентом, снимающим блицопросы и простые сюжеты. Со временем выросла до выпускающего редактора новостей, а за работу в эфире получила престижную премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационных программ» в регионе. «Региональные журналисты, как правило, умеют снимать сюжеты на разные темы, там редко бывает какая-то специфика, но есть, конечно, любимые и нелюбимые. Вот нелюбимые темы у меня всегда — это ЖКХ, никогда я не любила подобное снимать, а любимые — криминальные истории», — рассказывает Мария.

Как «коза рогатая» взорвала соцсети

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lebiga

Первое вирусное видео появилось почти случайно. В рамках курса по блогингу Мария пробовала разные форматы — и вдруг решила начитать «Идёт коза рогатая» дикторским голосом. Между идеей и публикацией прошло не больше десяти минут. Результат превзошёл все ожидания: видео набрало 6,5 миллиона просмотров, принесло 12 тысяч новых подписчиков и стало поворотной точкой. «Я и подумать не могла, что ролик завирусится. Можно сказать, с этого видео всё началось. Оно принесло мне 12 тысяч подписчиков!», — делится девушка.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lebiga

Мария с иронией говорит, что «виноват пролактин» — как раз тогда она начала отходить от первого года материнства и захотела чего-то творческого. По её словам, идея пройти курс по блогингу сначала казалась абсурдной. «Я думаю, господи, что я, старородящая первородка, буду учиться какому-то блогу, что я там забыла?», — шутит девушка.

Декретный блог и секрет поиска новостей

Фото © Из личного архива Марии

Начать вести блог Марии помог муж. Именно он, заметив, как живо и интересно она рассказывает бытовые истории, первым предложил пройти обучение. Теперь он не только мотиватор, но и частый участник роликов. Хотя делает это с видом «неохоты», по словам Марии, его появление почти всегда становится залогом успеха. «Если муж появляется в моих роликах, ну всё, считай, видео завирусится», — смеётся Мария.

Мария шутит, что её блог — это продолжение профессии, просто с новой локацией. Уход в декрет стал паузой в эфире, но не в профессии — наблюдательность журналиста девушка принесла с собой в дом. Мария признаётся, что всегда умела находить интерес в самых простых вещах — этому её научила редактор Дина Беглова. Когда казалось, что «нет новости», наставница напоминала: в любом событии можно найти сюжет, даже в конкурсе детских рисунков.

«В любом происшествии можно найти интересную новость. В разбросанных носках мужа, которые там складируются в углу, в соплях ребёнка, в первом походе в детский сад. То есть во всём можно найти интересную новость. Ну и другой вопрос, что её нужно ещё, конечно, подать», — делится девушка. Этот навык и стал основой декретного видеоблога: короткие ироничные зарисовки, снятые на фоне кроватки или кухни, превращаются в полноценные мини-сюжеты. И публика — в основном молодые мамы — в восторге!

Благодарность аудитории важнее лайков

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lebiga

И хотя миллионы просмотров греют душу, главное для Марии — отдача от реальных людей. Мамы пишут, что после её видео снова начали улыбаться, что она буквально вытащила их из рутины и напомнила: смеяться можно и нужно. Эти слова, говорит Мария, для неё важнее статистики. «Вот клянусь, мне до слёз приятно и радостно, что хотя бы нескольких, да хоть одну женщину, я вот из этой рутины вытащила своими видео. Значит, я уже что-то делаю не зря», — делится наша героиня.

По словам девушки, реальная популярность ощущается особенно ярко, когда в обычной поликлинике врач вдруг сообщает, что смотрел её ролик и смеялся, или когда в детсаду незнакомые мамы благодарят за позитив. Тогда приходит осознание — ты теперь публичный человек.

История Марии о том, что жизнь в декрете не останавливается. Девушка доказала: творчество возможно в любых обстоятельствах — даже когда ребёнок плачет, а ты монтируешь ролик одной рукой. А ранее Life.ru рассказывал всё про День защиты детей 2025: об истории праздника и какие мероприятия будут проходить в этот день.