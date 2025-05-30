День защиты детей 2025: об истории праздника, какие мероприятия будут проходить Что делает Международный день защиты детей таким особенным? Узнайте об истории праздника и самых интересных традициях, которые помогают поддерживать детей по всему миру. Куда сходить с ребёнком на День защиты детей в Москве — подробнее в материале Life.ru. 29 мая, 21:27 День защиты детей отмечается 1 июня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Международный День защиты детей отмечается во многих странах мира и служит напоминанием о необходимости защиты интересов каждого ребёнка. Этот праздник подчёркивает важность обеспечения таких основополагающих прав, как право на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие и защиту от насилия. В разных странах дата празднования может различаться, однако главная цель остаётся единой — привлечение внимания общества к проблемам детей и их защите.

В России права несовершеннолетних защищаются законом, а также международными документами, гарантирующими их безопасность и развитие. В этой статье мы расскажем об истории праздника, когда его впервые отметили в нашей стране и какие мероприятия пройдут для детей по случаю празднования этого события.

Какого числа День защиты детей в 2025 году

День защиты детей — значимый праздник, отмечаемый во многих странах мира 1 июня. Дата неизменна, а значит, в 2025 году праздник пройдёт в тот же день. В России это событие особенно любят и отмечают шумно и весело, организуя различные мероприятия.

Вообще, правильнее называть этот праздник Международным днём защиты детей, ведь отмечается он более чем в 60 странах. Также у него есть собственный флаг — зелёное полотно с изображением планеты и пятью разноцветными человечками, символизирующими единство и многообразие народов Земли.

Когда впервые в России отметили День защиты детей

В России День защиты детей отмечается с 1954 года. Этот праздник стал важным символом защиты прав и интересов детей, а также поддержкой их благополучия. Каждый год в этот день проводятся разнообразные мероприятия: концерты, театральные постановки, выставки и фестивали, которые дарят радость детям и напоминают взрослым о необходимости заботы о самых юных членах общества.

Юные жители города во время праздника, г. Москва. Фото © ТАСС / Александр Сенцов

История и значение праздника

День защиты детей — это один из старейших международных праздников, символизирующий заботу и поддержку самых юных членов общества. Его история начинается в середине XIX века, когда американский пастор Чарльз Леонард в 1857 году провёл первую воскресную службу, посвящённую детям, и назвал этот день Днём розы.

Истоки праздника также связаны с традициями Китая. В 1925 году китайский генеральный консул в США организовал фестиваль лодок-драконов — Дуань-у цзе, который был посвящён детям-сиротам, переселённым из Китая в Сан-Франциско. Это яркое и красочное мероприятие символизировало начало лета и стало популярным событием в Поднебесной.

Официально этот праздник утвердили в 1949 году. Во время конгресса Международной демократической федерации женщин в Париже было принято решение учреждения Дня защиты детей с главной целью привлечь внимание к проблемам тех, кто потерял дом и семью во время Второй мировой войны. В послевоенные годы особо остро встал вопрос о здоровье и благополучии детей, что сделало этот праздник особенно актуальным. А уже через год День защиты детей начали широко отмечать по всему миру.

День защиты детей был учреждён, чтобы привлечь внимание взрослых к их проблемам и правам, которые часто нарушаются действиями взрослых. По данным ООН, в 2020 году около 160 миллионов детей были вовлечены в детский труд, особенно в наименее развитых странах, где каждый четвёртый ребёнок работает во вредных условиях. Кроме того, на поддержку детей в мире тратится в среднем всего 1,1% ВВП, а проблема голода среди детей остаётся острой: по прогнозам ЮНИСЕФ, в 2025 году гуманитарная помощь понадобится более 213 миллионам детей.

Международный День защиты детей в Москве, 1969 г. Фото © ТАСС / Виктор Будан

Какие мероприятия пройдут ко Дню защиты детей

В России в День защиты детей традиционно устраивают разнообразные мероприятия. В этот день многие музеи, театры и парки открывают тематические площадки. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми событиями, которые пройдут для детей 1 июня в Москве и Санкт-Петербурге.

В Москве

В Москве к Международному дню защиты детей организуют различные мероприятия на популярных площадках. Вот несколько мест, которые можно посетить с детьми 1 июня.

ВДНХ (31 мая – 1 июня):

Мастер-классы по инженерному творчеству

Концерты, театральные постановки

Интеллектуальные игры и спортивные соревнования

Знакомство с современными профессиями

Создание подарков своими руками

Общение с героями России

Празднование на ВДНХ. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Кинопарк «Москино» (31 мая – 1 июня):

Московский фестиваль детского кино и анимации

Встречи с героями мультфильмов

Лекции о кинопроизводстве

Парк «Зарядье» (31 мая – 1 июня):

«Научфест» с участием учёных МГУ

Шоу, практикумы, выставки, квесты и интеллектуальные активности

Московский дворец пионеров (1 июня):

Уличное мероприятие с мастер-классами, конкурсами, играми и концертами

Фестиваль школьных рок- и кавер-групп «Живой звук»

Инклюзивный фестиваль «Город возможностей» с мастер-классами, презентациями и маркетом

Северный речной вокзал (1 июня, 12:00–16:00):

Аниматоры в костюмах сказочных героев

Аквагрим, фигурки из шаров, мастер-классы

Вокальные занятия с композитором Дарьей Гай

Лекции по финансовой грамотности

Выступления артистов проекта «Музыка в метро» и музыкальной школы «Амадей»

Южный речной вокзал (1 июня, 12:00–16:00):

Мастер-классы по приготовлению леденцов и украшению выпечки

Акварельная живопись с педагогами Академии Сергея Андрияки

Мастер-класс по созданию 3D-плакатов в Музее транспорта

Викторина и лекция «Стоп-мошенник»

В Питере

1 июня 2025 года в Санкт-Петербурге также пройдёт празднование Международного дня защиты детей. Предлагаем вам несколько мероприятий, на которые можно сходить всей семьёй в этот день:

Большой семейный фестиваль «Пусть всегда будет солнце!». Пройдёт с 11:00 до 16:30 в ТРЦ «Охта молл» (Брантовская дорога, д. 3). В программе — выступления детских вокальных и хореографических коллективов, интерактивные творческие площадки, мастер-классы и спектакли.

Праздник «Волшебная страна». Состоится в Летнем саду, где выступят коллективы Театра марионеток имени Деммени и Театра пантомимы SO-Tvorenie, Театра «Маска», детского цирка «Ровесник», барабанного шоу Drum Time.

Семейный спортивный фестиваль «Выходи во двор». Пройдёт на территории Московского рынка, где все желающие смогут принять участие в детских играх, научиться играть в бадминтон, а во второй половине дня площадка превратится в место проведения музыкального флешмоба.

Программа в Ленинградском зоопарке. Для юных посетителей (до 18 лет) вход в зоопарк будет бесплатным — при себе нужно иметь подтверждающие документы: паспорт или свидетельство о рождении.

Посетители в Ленинградском зоопарке. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Как отмечают День защиты детей по всему миру

День защиты детей отмечается в более чем 60 странах мира, но даты и традиции этого праздника значительно различаются. В России и большинстве постсоветских стран он приходится на 1 июня.

В других странах дата праздника меняется: в Колумбии это 4 июля, когда дети наряжаются клоунами или надевают маски и в таком виде гуляют по улицам. В Испании праздник отмечают 5 января, он связан с религиозными традициями и называется «праздник Короля магии», проходит с парадами и дарением сладостей.

В Швеции День мальчиков отмечают 7 августа с костюмами лангустов и весёлыми номерами, а День девочек — 13 декабря, когда девочки переодеваются в богинь и совершают добрые дела.

В Бразилии праздник приходится на 15 августа, там он совпадает с Днём борьбы с эпидемиями, и в этот день врачи проверяют здоровье детей и делают им прививки.

Вакцинация в Бразилии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana

В Японии также есть отдельные дни девочек и мальчиков. Праздник девочек — Хинамацури, или день цветения персика, — отмечается 3 марта. Девочки играют с куклами, изображающими императорский двор, и выставляют их на специальный подиум — обычно куклы передаются в семье из поколения в поколение. В этот день они едят сладости, ходят друг к другу в гости, дарят подарки, им рассказывают, как правильно носить кимоно и соблюдать традиционные правила этикета.

Японский день мальчиков — Кодомо-но хи — с 1948 года называется Днём детей и имеет статус государственного праздника. Он отмечается ежегодно 5 мая. В преддверии этого дня семьи вешают на шесте перед домом разноцветные флаги в форме карпов, их количество зависит от количества мальчиков. Карп в Японии обозначает жизнестойкость и силу. В доме ставят кукол, изображающих самураев. Родные собираются, поздравляют детей, поют традиционные песни. Ещё одним символом праздника является ирис, так как его лист похож на меч воина, а цветок символизирует успех.

Японские праздничные карпы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KOJI.M

Интересные факты о празднике

Как уже было сказано ранее, не во всех странах Международный день защиты детей отмечают 1 июня. Например, многие отмечают его 20 ноября — в честь принятия Конвенции о правах ребёнка. А на Сейшелах праздник и вовсе длится целый месяц.

Кроме того, начиная с 2013 года, 1 июня отмечается и Всемирный день родителей. Семья считается главным источником любви и поддержки, поэтому праздник посвящён и детям, и их родителям.

Сегодня каждую секунду в мире рождается по два-три ребёнка. Происходит рост численности населения планеты: ежегодно прибавляется около 82 миллионов человек.

Авторы Андрей Ананьев