Шейминг, TikTok и сильные женщины: Life.ru задал 10 неожиданных вопросов директору музея-заповедника А.С. Пушкина В день рождения Александра Сергеевича Пушкина Россия отмечает День русского языка — праздник, который объединяет нас культурно, лингвистически и душевно. И именно 6 июня нам стало интересно, а стал бы Пушкин блогером в наши дни? 6 июня, 05:00 Обложка © ChatGPT

6 июня в России — особая дата. Это не просто день рождения великого поэта Александра Пушкина, это ещё и официальный День русского языка. Совпадение? Вряд ли. Кто, как не Пушкин, стал основоположником современного литературного русского языка, вдохнул в него живость, мелодику, силу и красоту? В этот день страна вспоминает, цитирует, читает и переосмысливает.

Если бы Александр Сергеевич Пушкин мог сегодня пролистать каналы в Telegram, он бы точно воскликнул: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный!» Мы поговорили с сотрудниками Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина и вместе с ними попытались представить: как бы сам Пушкин отреагировал на происходящее сегодня — от блогов до современных интерпретаций его стихов.

Пушкин — главный инфоповод русского языка

День рождения Пушкина 6 июня. Фото © Wikipedia / Орест Адамович Кипренский.

В России творчество Пушкина — это не просто литература. Это часть национальной памяти и повседневной речи. Сказки Пушкина читают малышам, ещё до того, как они сами научились читать. Его строчки становятся мемами, цитатами, статусами. Они живут. «Мороз и солнце! День чудесный!», «Я к вам пишу — чего же боле?», «Унылая пора, очей очарованье…» Кажется, у каждого русского человека есть свой любимый пушкинский момент. И каждый находит в нём что-то очень личное.

О личности Пушкина по сей день спорят не только филологи, но и читатели: был ли он тщеславным, стремился ли к славе, или просто жил ради творчества? В музее-заповеднике А.С. Пушкина на этот счёт отвечают чётко: «Нарциссом Пушкина назвать нельзя, т.к. он не красовался среди современников. Хотя он не был красавцем, но его любили женщины и уважали мужчины». Его природное обаяние, энергия и талант сделали его по-настоящему притягательной личностью. Он был не просто поэтом, а «пророком и гением, который был понятен всем: и безграмотному человеку, и академику».

Сотрудники музея подчёркивают, что называть Пушкина графоманом — абсурдно: «Он был признан ещё при жизни великим поэтом, а не бездарным писателем». И пусть поэт не обладал мистическим даром «видений» в буквальном смысле, он обладал поразительным чутьём на время, на суть человеческих конфликтов, на внутреннюю правду. Поэтому визионером в толковом значении слова — нет, но настоящим культурным пророком — да.

Почему Пушкина нужно читать и перечитывать?

Каким бы оказался поэт Александр Пушкин, если бы жил в 2025 году? Фото © Wikipedia / Илья Ефимович Репин.

Почему труды поэта нужно читать и перечитывать? В музее уверены: «Пушкин современен в любые времена, в его произведениях можно найти ответы на любые современные вопросы». Что значит быть свободным? Что значит быть понятым? Быть признанным? Эти вопросы, как выясняется, мучили поэта не меньше, чем нас.

И, возможно, он бы сказал: «Быть свободным — важнее. Но для свободы необходимо признание». Это философия, которая удивительно точно резонирует сегодня — в эпоху социальных сетей, личных брендов и постоянной оценки извне.

Мог бы Пушкин вести блог в 2025 году?

226 лет со дня рождения Александра Пушкина: смог бы поэт быть блогером в современности? Фото © ChatGPT

Мог бы. Хотя сотрудники музея отмечают: «Вряд ли бы он вёл блог. Но если бы — то точно не о себе. А о воспитании и образовании». Это, возможно, и отличает поэта от современного блогера. Там, где другие делают контент из своей жизни, Пушкин сделал свою жизнь — контентом на века.

Возможно, если бы Александр Сергеевич вёл блог в Telegram или писал бы посты в «Дзене», он с удовольствием рассказывал бы и о своих героинях — женщинах, которые вовсе не уступают сегодняшним в силе духа, решимости и нравственной ясности. В музее-заповеднике А.С. Пушкина подтверждают: «Конечно, есть сильные женщины, и их много. Прежде всего это Василиса Егоровна Миронова (капитанша) и Маша Миронова из «Капитанской дочки», Татьяна из «Евгения Онегина», старая графиня из «Пиковой дамы», Марья Гавриловна из «Метели», Полина из «Рославлева» и другие». Эти персонажи вовсе не декоративные фигуры или пассивные музы. Они думают, решают, выбирают и действуют. Это настоящие современные женщины, просто из XIX века.

«Сказка о рыбаке и рыбке»: взрослая история о желаниях

Фото © Wikipedia / Mariluna

На вопрос, какая сказка Пушкина взрослеет вместе с читателем, в музее ответили без колебаний: «Конечно, "Сказка о рыбаке и рыбке"». И правда — будучи ребёнком, мы сочувствуем бедному старику. В подростковом возрасте — недоумеваем над капризами старухи. А взрослея, начинаем замечать — эта сказка не только о жадности, но и о границах, амбициях, смирении, балансе между желаемым и возможным.

Пушкин и современность

Как бы поменялся образ поэта через 226 лет со дня рождения Александра Пушкина. Фото © ChatGPT

Если бы Пушкин мог услышать, как звучат его стихи под современные биты? Если бы увидел, как школьники делают TikTok-видео по мотивам «Онегина»? Если бы узнал, что его имя стало символом языка на государственном уровне? В музее говорят: «К счастью, он этого не увидел».

Пушкинский день — это не просто дань прошлому. Это напоминание о силе слова, глубине мысли и богатстве языка. Языка, который жив благодаря каждому, кто сегодня открывает томик стихов, цитирует в разговоре или пишет — пусть даже в социальных сетях — строки: «Уж небо осенью дышало…». И каждый раз, когда мы говорим по-русски, читаем стихи, влюбляемся в текст, задаём неудобные вопросы или ищем смысл, — мы продолжаем пушкинскую традицию. С Днём русского языка! С днём рождения, Александр Сергеевич!

