Самые трогательные воспоминания наших звёзд из детства, которые и вас заставят витать в облаках весь день

У многих из нас есть забавные истории из детства. И звёзды — не исключение! Многие в раннем возрасте жили в самых обычных семьях, иногда даже в деревнях. Там было всё, что нужно ребёнку для полноценного развития: свежий воздух, природа, много других детей, с которыми можно играть. А некоторые вообще застали пионерские лагеря. Рассказываем в материале 5 историй о детстве знаменитостей.

Алексей Воробьёв: Ранний брак

Алексей Воробьёв женился в пионерлагере. Ему было мало лет. Фото © alekseyvorobyov.ru © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певец Алексей Воробьёв — неисправимый романтик. Он каждый раз влюбляется, как в первый. Впервые он полюбил девушку в шесть лет в пионерском лагере. Девочка была старше на один год, ей было семь, а звали её Кристиной. Их понарошку поженили. Пионервожатые сделали кольца из фольги и написали свидетельство о заключении брака. Все кричали «Горько!», пока дети впервые в жизни целовались друг с другом. И свидетельство, и кольцо хранится дома у мамы певца.

Сати Казанова и грушевый сад

Сати Казанова была маминой маленькой помощницей. Фото © VK / Сати Казанова © ТАСС / Елизавета Клементьева

Детство Сати Казановой прошло в деревне, без кукол Барби и гаджетов. Её мама работала воспитателем в детском саду. Сати приходила к ней на работу и просила чем-то её угостить, чем злила маму. Любимым лакомством певицы был кисель, особенно сухой, ведь его можно было грызть. В селе денег у людей было немного, так что родители певицы не могли нанять домработницу. Так Сати научилась топить печь, мыть, стирать, готовить и доить коров. Казанова помогала маме во всём. А когда она хотела убежать от ответственности, то уходила в грушевый сад и делала в листве деревьев свой воображаемый дом.

Екатерина Болдышева в ссылке

Екатерина Болдышева могла просто не ехать туда, куда ей не хотелось ехать. Фото © VK / Алексей Горбашов © ТАСС / Евгений Стукалин

В беседе с «Вечерней Москвой» Екатерина Болдышева из группы «Мираж» призналась, что ненавидела пионерлагеря и считала их пыткой. Поэтому родители приняли решение отправить будущую певицу к тёте в Краснозаводск. Эту поездку называли Катиной ссылкой. Там было куда лучше, чем в лагере: можно было целыми днями гулять с сестрой, прыгать через резиночку и играть в прятки. А с племянницей Полиной Екатерина пела «Бременских музыкантов».

Агата Муцениеце и поезд

Агата Муцениеце была в своё время опаснее, чем «Трёхпалый Джек». Фото © VK / Агата Муцениеце © ТАСС / Артем Геодакян

Самая скандальная история маленькой Агаты Муцениеце произошла в детстве. Каждое лето они с сестрой приезжали к бабушке в деревню, где у девочек было много друзей. Зачинщиком оказался один из них. Мальчик сказал: «Садимся на пути. Кто первый встанет, тот дурак». Приехал поезд, дети продолжили сидеть. Поезд остановился, все подумали, что это из-за перевода стрелок. Но ситуация была серьёзнее. На раз-два-три дети встали и пошли, но заметили железнодорожников, которые стали их догонять. Дети бросились врассыпную, Агата с сестрой и двумя друзьями побежали в лес и скрылись там, а подружки побежали к станции. Там их и поймали. Потом в деревне Агата и компания заметили, как железнодорожники ведут девочек на «трибунал». Они не стали бросать подружек в беде и признались во всём. Маме Агаты хотели выписать большой штраф, но всё обошлось.

Алексей Горбашов и молоко

Алексей Горбашов расстроил бабушку отказом от молока. Фото © VK / Алексей Горбашов © ТАСС / Евгений Стукалин

В детстве гитарист группы »Мираж» Алексей Горбашов часто ездил к бабушке. Та вечером заставляла его пить тёплое молоко, которое не нравилось мальчику. Однажды она налила Алексею напиток, но тот не растерялся и быстро вылил всё в раковину. Бабушка удивилась, что внук так быстро допил неприятный для него напиток, но по виду сантехники всё поняла. Старушка провела с Алексеем воспитательную беседу, и ему было очень стыдно. Больше Горбашов никогда не избавлялся от молока, но любить его больше не стал.