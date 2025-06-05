Стало известно, где Самойлова и Джиган собираются строить свою «ферму приключений»

Оксана Самойлова, блогер и супруга рэпера Джигана, объявила о запуске нового проекта — «ферма приключений» По данным «Постньюс», участок достался им около месяца назад и ранее использовался как советский пансионат в живописной зоне у Москвы-реки в деревне Старая Руза Московской области. Место занимает примерно 11 га, обошлась покупка звёздной паре в 45 миллионов рублей.

«Хочу построить ферму своей мечты с миллионом развлечений для детей, с чистыми продуктами, которые ты вырастил сам, с коровами, курами, козочками, альпаками, енотами, кроликами, оленями в свободном выгуле, с горками, с крутыми трассами для багги, с рыбалкой, баней, бассейнами и в далеком будущем — с рестораном», — поделилась Оксана.

Ранее участок принадлежал Дому творчества композиторов, здесь отдыхали и работали авторы музыки к культовым фильмам — от «Соляриса» до «Рабы любви». Однако восстанавливать старые здания Самойлова не намерена — как только семья приобрела участок, начался активный снос старых строений. Инфлюенсер уже показала первые кадры разрушений в соцсетях.

По задумке, «ферма приключений» станет новым семейным проектом, в который блогер вложит не только деньги, но и душу.