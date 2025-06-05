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5 июня, 11:17

Стало известно, где Самойлова и Джиган собираются строить свою «ферму приключений»

«Постньюс»: Оксана Самойлова построит ферму на месте бывшего пансионата под Москвой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana

Оксана Самойлова, блогер и супруга рэпера Джигана, объявила о запуске нового проекта — «ферма приключений» По данным «Постньюс», участок достался им около месяца назад и ранее использовался как советский пансионат в живописной зоне у Москвы-реки в деревне Старая Руза Московской области. Место занимает примерно 11 га, обошлась покупка звёздной паре в 45 миллионов рублей.

«Хочу построить ферму своей мечты с миллионом развлечений для детей, с чистыми продуктами, которые ты вырастил сам, с коровами, курами, козочками, альпаками, енотами, кроликами, оленями в свободном выгуле, с горками, с крутыми трассами для багги, с рыбалкой, баней, бассейнами и в далеком будущем — с рестораном», — поделилась Оксана.

Ранее участок принадлежал Дому творчества композиторов, здесь отдыхали и работали авторы музыки к культовым фильмам — от «Соляриса» до «Рабы любви». Однако восстанавливать старые здания Самойлова не намерена — как только семья приобрела участок, начался активный снос старых строений. Инфлюенсер уже показала первые кадры разрушений в соцсетях.

По задумке, «ферма приключений» станет новым семейным проектом, в который блогер вложит не только деньги, но и душу.

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Ранее Самойлова с умилением снимала забавные видео с животным, которого ей подарил Джиган. Но в последнее время коза исчезла из кадра, а вопросы подписчиков игнорируются или удаляются. Некоторые фанаты предполагают, что животное могли отдать, другие — что Мими просто стала «неформатом» для соцсетей. Нашлись и те, кто в шутку обвинил супругов в кулинарной расправе над козочкой.

Милена Скрипальщикова
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