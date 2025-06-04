«‎Моя мечта»: Самойлова купила заброшенный пансионат ради строительства «‎фермы приключений»

Блогерша Оксана Самойлова поделилась важной новостью с поклонниками, о которой давно планировала рассказать, но откладывала по разным причинам. Она и её супруг Джиган приобрели «заброшку» с большим участком земли, чтобы построить собственную ферму. Об этом блогерша рассказала своим фанатам в социальных сетях.

Оксана Самойлова купила заброшенный пансионат 80-х годов. . Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

«Мы купили заброшенный пансионат 80-х. Экологически чистый район недалеко от Москвы и, как вы поняли, я провожу там всё своё свободное время. Большой лес, поросль, несколько аварийных заброшек, выход к реке, полное отсутствие дорог», — рассказала она.

Сейчас на участке нет никаких удобств, включая электричество и канализацию, а здания находятся в частично разрушенном состоянии. Тем не менее семья планирует привести территорию в порядок, чтобы осуществить свою мечту и построить ферму приключений. Самойлова призналась, что всегда тянулась к деревенской жизни.

«Я с детства мечтала о ферме. Я обожаю капаться в земле, обожаю красить, строить, колотить, таскать, косить. Это меня так вдохновляет вы представить себе не можете. Хочу построить ферму своей мечты с миллионом развлечений для детей, с чистыми продуктами, которые ты вырастил сам, с коровами, курами, козочками, альпаками, енотами, кроликами, оленями в свободном выгуле, с горками, с крутыми трассами для багги, с рыбалкой, баней, бассейнами и в далеком будущем — с рестораном», — рассказала Оксана.

Она также отметила, что на её ферме будут места для проведения свадеб и праздников. Для реализации своей мечты Самойлова не собирается нанимать дизайнеров — она будет полагаться на собственное вдохновение.