Дуров впервые вышел в свет с новой возлюбленной и купил ей роль за $400 тысяч

Российский бизнесмен Павел Дуров вернулся во Францию, где против него ведётся расследование, но не просто так. Предприниматель впервые появился на красной дорожке в Каннах вместе со своей девушкой Юлией Вавиловой. Мероприятие провели в рамках Каннского кинофестиваля.

Павел Дуров купил лот за 400 тысяч долларов в Каннах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova

Кроме того, вечер не обошёлся без подарков для возлюбленной. Пара приняла участие в благотворительном гала-вечере amfAR, который собирает деньги на исследование ВИЧ. Судя по публикациям в блоге Вавиловой, предприниматель купил для неё лот за 400 тысяч долларов — роль в фильме Спайка Ли. Американский кинорежиссёр лично подошёл поздравить будущую актрису.