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23 мая, 16:59

Дуров впервые вышел в свет с новой возлюбленной и купил ей роль за $400 тысяч

Павел Дуров с Юлией Вавиловой в Каннах. Обложка © Gettyimages / Monica Schipper

Павел Дуров с Юлией Вавиловой в Каннах. Обложка © Gettyimages / Monica Schipper

Российский бизнесмен Павел Дуров вернулся во Францию, где против него ведётся расследование, но не просто так. Предприниматель впервые появился на красной дорожке в Каннах вместе со своей девушкой Юлией Вавиловой. Мероприятие провели в рамках Каннского кинофестиваля.

Павел Дуров купил лот за 400 тысяч долларов в Каннах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / julivavilova

Кроме того, вечер не обошёлся без подарков для возлюбленной. Пара приняла участие в благотворительном гала-вечере amfAR, который собирает деньги на исследование ВИЧ. Судя по публикациям в блоге Вавиловой, предприниматель купил для неё лот за 400 тысяч долларов — роль в фильме Спайка Ли. Американский кинорежиссёр лично подошёл поздравить будущую актрису.

Ирина Болгар показала фото подросших детей от Павла Дурова
Ирина Болгар показала фото подросших детей от Павла Дурова

Ранее сообщалось, что девушка Дурова опубликовала с ним совместное фото, но необычное, а пикантное. Юлия Вавилова поделилась кадрами, на которых позирует в одном купальнике, а рядом стоит российский предприниматель с голым торсом. Пара в этот момент находилась в бане и принимала различные оздоровительные процедуры.

Наталья Афонина
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