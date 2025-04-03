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3 апреля, 13:27

Девушка Дурова показала фото миллиардера в одном полотенце, от которого бросает в жар

Юлия Вавилова показала пикантную фотографию с Павлом Дуровым из бани

Российский бизнесмен Павел Дуров известен своей любовью к разным оздоровительным процедурам, которые помогают ему выглядеть так, словно его тело нарисовали на бумаге. Свою девушку Юлию Вавилову он тоже приучил к такому образу жизни, взяв с собой в баню. Об этом она рассказала, опубликовав фото в своих соцсетях.

Павел Дуров и его девушка. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / julivavilova

Павел Дуров и его девушка. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / julivavilova

«Здоровое тело — здоровый дух», — подписала фотографию девушка.

На фото Юлия стоит в крошечном купальнике, а на Дурове из одежды только полотенце. Общий антураж фотографии и висящая над девушкой бадья позволяют понять, что парочка пришла попариться в бане.

Все посты Вавилова пишет на английском языке, однако в комментариях наблюдается прорва россиян, восхищающихся физической формой Дурова.

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Кстати, основателю мессенджера Телеграм уже 40 лет, а выглядит он в разы лучше, чем в молодости. За этим кроется большая работа над собой и дисциплина. Ранее певец Прохор Шаляпин призвал мужчин заботиться о здоровье и следить за своим телом, чтобы быть, как он и Павел Дуров.

Обложка ©

Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / julivavilova

Владимир Озеров
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