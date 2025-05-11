Ирина Болгар показала фото подросших детей от Павла Дурова

Ирина Болгар возобновила свою активность в социальных сетях. Недавно она поделилась фотографиями своих подросших ребятишек, которые, по её словам, являются детьми основателя Telegram Павла Дурова.

В начале мая Болгар прервала затяжное цифровое затворничество, начавшееся после новогодних праздников. В отличие от предыдущих публикаций, на этот раз она сознательно избежала любых упоминаний о Дурове, сделав акцент на своей духовной жизни. В эмоциональном посте женщина раскрыла, что именно занятия йогой в 2011 году стали поворотным моментом в её жизни, там она познакомилась с будущим супругом. Также Болгар поделилась снимками из своего дома.