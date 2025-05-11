Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 04:51

Ирина Болгар показала фото подросших детей от Павла Дурова

Ирина Болгар возобновила свою активность в социальных сетях. Недавно она поделилась фотографиями своих подросших ребятишек, которые, по её словам, являются детьми основателя Telegram Павла Дурова.

Ирина Болгар показала фото подросших детей от Павла Дурова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ирина Болгар показала фото подросших детей от Павла Дурова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ирина Болгар показала фото подросших детей от Павла Дурова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ирина Болгар показала фото подросших детей от Павла Дурова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Павел Дуров на публикацию никак не отреагировал.

Переплюнет Дурова и Маска? Прохор Шаляпин стал донором спермы и уже успел обзавестись ребёнком
Переплюнет Дурова и Маска? Прохор Шаляпин стал донором спермы и уже успел обзавестись ребёнком

В начале мая Болгар прервала затяжное цифровое затворничество, начавшееся после новогодних праздников. В отличие от предыдущих публикаций, на этот раз она сознательно избежала любых упоминаний о Дурове, сделав акцент на своей духовной жизни. В эмоциональном посте женщина раскрыла, что именно занятия йогой в 2011 году стали поворотным моментом в её жизни, там она познакомилась с будущим супругом. Также Болгар поделилась снимками из своего дома.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Павел Дуров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar