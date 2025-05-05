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5 мая, 19:38

Ирина Болгар вышла на связь и выложила пост впервые после пятимесячной паузы

Ирина Болгар. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar

Ирина Болгар. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbolgar

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей миллиардера Павла Дурова, впервые за долгое время вышла на связь в социальных сетях.

В своём первом посте за последние пять месяцев она не упомянула о Дурове, а рассказала о йоге, которой профессионально занимается. Именно благодаря этому увлечению она и познакомилась со своим будущим мужем в 2011 году. Также Болгар поделилась снимками из своего дома, где сейчас живёт

В начале января бывшая Дурова перестала делиться новостями в социальных сетях. Она поздравила своих подписчиков с Рождеством и Новым годом, но после этого о ней не было никаких известий.

Её подписчики и те, кто внимательно следил за скандалом между Болгар и Дуровым, предполагали, что создатель Telegram смог «договориться» с ней в финансовом плане. Теперь в Интернете активно обсуждают публикацию Болгар: «Мы ждали продолжения», «Она вернулась», «Что-то будет!»

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В прошлом году Life.ru писал, что семейство Ирины Болгар оказалось в сложном финансовом положении, обременённое судебными тяжбами и задолженностями. В то время как Павел Дуров осыпал её подарками и возил по всему миру, её родителям приходилось бороться за выживание, пытаясь оплатить коммунальные услуги. Более того, члены семьи постоянно судились друг с другом из-за вопросов, связанных с недвижимостью. На умершем отце до сих пор числится долг, превышающий полмиллиона рублей.

Анастасия Никонорова
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