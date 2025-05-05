Ирина Болгар вышла на связь и выложила пост впервые после пятимесячной паузы

Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей миллиардера Павла Дурова, впервые за долгое время вышла на связь в социальных сетях.

В своём первом посте за последние пять месяцев она не упомянула о Дурове, а рассказала о йоге, которой профессионально занимается. Именно благодаря этому увлечению она и познакомилась со своим будущим мужем в 2011 году. Также Болгар поделилась снимками из своего дома, где сейчас живёт

В начале января бывшая Дурова перестала делиться новостями в социальных сетях. Она поздравила своих подписчиков с Рождеством и Новым годом, но после этого о ней не было никаких известий.

Её подписчики и те, кто внимательно следил за скандалом между Болгар и Дуровым, предполагали, что создатель Telegram смог «договориться» с ней в финансовом плане. Теперь в Интернете активно обсуждают публикацию Болгар: «Мы ждали продолжения», «Она вернулась», «Что-то будет!»