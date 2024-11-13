Вдова Караченцова назвала Болгар «животным» за отказ приехать на похороны мамы
Актриса Поргина назвала Болгар «животным» за отсутствие на похоронах матери
Ирина Болгар. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missbolgar
Актриса и вдова Николая Караченцова осудила за равнодушие к родственникам мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирину Болгар. По мнению Людмилы Поргиной, женщина повела себя как «животное», отказавшись приезжать на похороны к собственной матери. Об этом артистка заявила в эфире телешоу «Малахов» на канале «Россия — 1».
«Я считала, что родители — это святое! Кто тебе жизнь дал? Бог? Нет! Твои родственники! Это надо знать. И не похоронить... не поцеловать на прощание маму... Даже не знаю. Мне напоминает это поведение какого-то животного! Она не знает любви!», — возмутилась Поргина.
Напомним, этим летом Ирина Болгар официально заявила, что родила Павлу Дурову троих детей. Она рассказала, что познакомилась с бизнесменом во время учёбы в Петербурге, брак они не оформляли, но все дети взяли отцовскую фамилию. Позже Болгар сообщила, что подала на Дурова в суд, обвинив его в физическом насилии над младшим сыном. На телешоу «Малахов» сестра женщины Марина обвинила её в неподобающем и хамском общении с семьёй. По словам родственницы, Ирина якобы их стыдилась и даже говорила сестре, что та «не из её круга». А когда умерла мать Болгар, то Ирина не стала приезжать на похороны и перевела на организацию траурной церемонии только 10 тысяч рублей.