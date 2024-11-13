Вдова Караченцова назвала Болгар «животным» за отказ приехать на похороны мамы

Актриса и вдова Николая Караченцова осудила за равнодушие к родственникам мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирину Болгар. По мнению Людмилы Поргиной, женщина повела себя как «животное», отказавшись приезжать на похороны к собственной матери. Об этом артистка заявила в эфире телешоу «Малахов» на канале «Россия — 1».

«Я считала, что родители — это святое! Кто тебе жизнь дал? Бог? Нет! Твои родственники! Это надо знать. И не похоронить... не поцеловать на прощание маму... Даже не знаю. Мне напоминает это поведение какого-то животного! Она не знает любви!», — возмутилась Поргина.