«Ты не из моего круга»: Сестра Ирины Болгар пролила свет на её отношения с семьёй

«Мы с мамой летали один раз в Ригу по приглашению Иры, в гости. Но она так же по-хамски со мной обращалась, посылала меня матом, ругалась. Я ей только постоянно намывала посуду и убиралась. А сейчас она всем говорит, что по Европе меня катала и я отдыхала за её счёт. Всегда думала, что мы сестры, а она меня стыдилась. Говорила: «Ты не из моего круга. С такими, как ты, не буду общаться», — поделилась она.