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12 ноября, 16:23

«Ты не из моего круга»: Сестра Ирины Болгар пролила свет на её отношения с семьёй

Сестра Ирины Болгар заявила, что та её стыдилась и относилась к ней по-хамски

Ирина Болгар. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missbolgar

Ирина Болгар. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / missbolgar

Ирина Болгар не оказывала финансовой поддержки оставшимся в России родным, в том числе матери, хотя сама шиковала и каталась по Европе. Об этом в передаче «Малахов» на канале «Россия 1» заявила сестра матери детей создателя Telegram Павла Дурова Марина Болгар.

«Мы с мамой летали один раз в Ригу по приглашению Иры, в гости. Но она так же по-хамски со мной обращалась, посылала меня матом, ругалась. Я ей только постоянно намывала посуду и убиралась. А сейчас она всем говорит, что по Европе меня катала и я отдыхала за её счёт. Всегда думала, что мы сестры, а она меня стыдилась. Говорила: «Ты не из моего круга. С такими, как ты, не буду общаться», — поделилась она.

Также сестра Ирины рассказала, что та в прошлом году не удосужилась даже приехать в Россию, чтобы в последний раз попрощаться с мамой. Организацию похорон она тоже не стала брать на себя и просто перевела родне на это дело 10 тысяч рублей.

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Напомним, Ирина Болгар заявила о себе в публичном поле минувшим летом, сообщив, что родила Павлу Дурову троих детей и показав, что у неё есть свидетельства об их рождении и бумаги о признании отцовства. Она рассказала, что познакомилась с бизнесменом во время учёбы в Петербурге, брак они не оформляли, но все дети взяли отцовскую фамилию. Вскоре Болгар сообщила, что подала на Дурова в суд, обвинив его в физическом насилии над младшим сыном. Постепенно вскрылись неприглядные подробности о взаимоотношении Ирины с собственными родственниками: выяснилось, что её семья крепко увезла в судебных исках и долгах. Так, родители женщинв не могли найти средств, чтобы оплатить коммунальные услуги, а члены семейства судились друг с другом из-за прав на недвижимость. За скончавшимся отцом Болгар по-прежнему числится задолженность более чем на полмиллиона рублей.

Юрий Лысенко
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