Переплюнет Дурова и Маска? Прохор Шаляпин стал донором спермы и уже успел обзавестись ребёнком
Прохор Шаляпин тайно стал отцом после сдачи спермы в банк доноров
Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official
Неожиданное признание на днях прозвучало от 41-летнего Прохора Шаляпина. Оказалось, что певец успел познать радость отцовства. Эту личную деталь своей биографии артист раскрыл в ходе подкаста «50 хейтров». Исполнитель рассказал, что в своё время стал донором спермы, поэтому теперь его биологический материал пригодился, и на свет появился отпрыск Шаляпина.
Личность женщины, подарившей шоумену наследника, осталась нераскрытой. Хотя поклонники Шаляпина давно знали о его желании иметь большую семью и мечте о как минимум троих детях, факт появления первенца стал для многих сюрпризом. Известно, что ребёнок появился на свет в результате процедуры искусственного оплодотворения.
«Биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею. У меня пока нет семьи, но биологически я уже продолжился», — гордо сообщил исполнитель.
Шаляпин отметил, что не числится отцом первенца по документам, да и в наследники его записывать не спешит, поэтому сейчас он просто с приятными чувствами осознаёт, что внёс свой вклад в продолжение человеческой популяции.
Ранее стало известно, что известный американский миллиардер Илон Маск, приверженец репродуктивных технологий, настолько серьёзно относится к проблеме демографического спада, что предлагает свою помощь в зачатии потомства. Предприниматель готов предложить сперму даже парам, с которыми едва знаком. Кстати, в России самым успешным известным донором спермы стал основатель Telegram Павел Дуров. Известно, что у него более 100 биологических детей в 12 странах.