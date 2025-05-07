Переплюнет Дурова и Маска? Прохор Шаляпин стал донором спермы и уже успел обзавестись ребёнком

Неожиданное признание на днях прозвучало от 41-летнего Прохора Шаляпина. Оказалось, что певец успел познать радость отцовства. Эту личную деталь своей биографии артист раскрыл в ходе подкаста «50 хейтров». Исполнитель рассказал, что в своё время стал донором спермы, поэтому теперь его биологический материал пригодился, и на свет появился отпрыск Шаляпина.

Личность женщины, подарившей шоумену наследника, осталась нераскрытой. Хотя поклонники Шаляпина давно знали о его желании иметь большую семью и мечте о как минимум троих детях, факт появления первенца стал для многих сюрпризом. Известно, что ребёнок появился на свет в результате процедуры искусственного оплодотворения.

«Биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею. У меня пока нет семьи, но биологически я уже продолжился», — гордо сообщил исполнитель.

Шаляпин отметил, что не числится отцом первенца по документам, да и в наследники его записывать не спешит, поэтому сейчас он просто с приятными чувствами осознаёт, что внёс свой вклад в продолжение человеческой популяции.