«А я — не для работы!»: Шаляпин заявил, что создан для любви и счастья

Певец Прохор Шаляпин оригинально поздравил россиян с Первомаем, процитировав советский лозунг. Но исполнитель добавил в свою праздничную речь немного иронии. Его поздравление высмеивало необходимость много работать для выживания, ведь не все созданы для труда.

В опубликованном в соцсетях видео артист лежит, окружённый роскошью: на кровати с балдахином в шикарной спальне. В руках певца бокал с элитным алкоголем, которым он довольно «отсалютовал» подписчикам.

Поздравление от Прохора Шаляпина. Видео © Telegram / Прохор Шаляпин

«Друзья мои! Мир. Труд. Май. С 1 мая вас, друзья! Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», — сказал Шаляпин, смеясь.

Но те, кто следит за творчеством и жизнью Шаляпина в соцсетях, не обиделись, так как привыкли к своеобразному юмору российского артиста.