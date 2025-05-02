«А я — не для работы!»: Шаляпин заявил, что создан для любви и счастья
Прохор Шаляпин заявил, что создан для любви и счастья, но не работы
Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official
Певец Прохор Шаляпин оригинально поздравил россиян с Первомаем, процитировав советский лозунг. Но исполнитель добавил в свою праздничную речь немного иронии. Его поздравление высмеивало необходимость много работать для выживания, ведь не все созданы для труда.
В опубликованном в соцсетях видео артист лежит, окружённый роскошью: на кровати с балдахином в шикарной спальне. В руках певца бокал с элитным алкоголем, которым он довольно «отсалютовал» подписчикам.
Поздравление от Прохора Шаляпина. Видео © Telegram / Прохор Шаляпин
«Друзья мои! Мир. Труд. Май. С 1 мая вас, друзья! Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», — сказал Шаляпин, смеясь.
Но те, кто следит за творчеством и жизнью Шаляпина в соцсетях, не обиделись, так как привыкли к своеобразному юмору российского артиста.
Ранее певец Прохор Шаляпин негативно оценил поведение телеведущей Яны Чуриковой, назвав его неуважительным и высокомерным. По его словам, это он чувствовал всегда, но особо остро — в их последнем совместном интервью. Позднее Чурикова удалила со всех платформ беседу с исполнителем, так как «осознала свой провал».