«Кобылы здоровенные»: Прохор Шаляпин вспомнил, как его избила толпа девушек

Певец Прохор Шаляпин поделился воспоминаниями о том, как в молодости пострадал из-за своей неудачной шутки. Он признал, что его прямолинейность часто приводила к конфликтам, так как сверстники реагировали на его колкости негативно. Несмотря на это артист всегда стремился разрешать споры мирным путём, без применения силы, хотя это не всегда удавалось.

Он вспомнил случай из студенческих лет, когда его грубая шутка в адрес певиц из хора обидела юных артисток, и девушки окружили его с намерением отомстить.

«Меня народный хор один раз избил. Мне было 16 лет. Я учился в Ипполитово-Иваново. Меня девки в кабинете закрыли и избили. Пять человек, все они крупнее меня, кобылы здоровенные, певицы народных песен. Прижали меня и поколотили. На всю жизнь запомнил, а я шутил много — дошутился», — поведал он в эфире на радио «Юмор FM»«Юмор FM»«Юмор FM».