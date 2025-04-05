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5 апреля, 13:52

«Желательно куда-то двигаться»: Психолог объяснил, почему Прохор Шаляпин стал кумиром молодёжи

Психолог Зберовский сравнил гедониста Шаляпина с Аристотелем

Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / shalyapin_official

Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин является довольно умным и интересным человеком, однако его гедонистический образ жизни, то есть стремление к удовольствию ради удовольствия, у многих людей вызывает недопонимание, обратил внимание психолог Андрей Зберовский. По его словам, очень важно, как человек распоряжается своим временем и потенциалом.

Эксперт подчеркнул, что гедонизм Шаляпина, то есть жизнь ради удовольствия как высшей ценности, имеет право на существование. Более того, римский философ Луций Анней Сенека, древнегреческий мыслитель Аристотель и многие другие выдающиеся люди были гедонистами. Тем не менее стоит учитывать, какой след в истории оставил каждый из них.

«Вопрос не в том, как человек живёт, а в том, для чего он живет. Если есть какие-то высокие устремления, если есть задача улучшать мир, улучшать себя, то и гедонистическая модель тоже имеет право существовать», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Он напомнил, что, например, Аристотель был воспитателем Александра Македонского, жил в роскоши и не голодал, но при этом создавал научные произведения.

«Гедонистически мы имеем право жить в цивилизованном XXI веке, можно и нужно жить хорошо. Но желательно, чтобы при этом мы куда-то двигались», — заключил эксперт.

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Напомним, ранее Прохор Шаляпин призвал позитивнее относиться к жизни, отметив, что уныние — смертный грех. Тем не менее сам певец страдает от необычной фобии из-за несчастного случая с дедушкой.

Борис Эльфанд
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