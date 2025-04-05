«Желательно куда-то двигаться»: Психолог объяснил, почему Прохор Шаляпин стал кумиром молодёжи
Психолог Зберовский сравнил гедониста Шаляпина с Аристотелем
Прохор Шаляпин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / shalyapin_official
Певец Прохор Шаляпин является довольно умным и интересным человеком, однако его гедонистический образ жизни, то есть стремление к удовольствию ради удовольствия, у многих людей вызывает недопонимание, обратил внимание психолог Андрей Зберовский. По его словам, очень важно, как человек распоряжается своим временем и потенциалом.
Эксперт подчеркнул, что гедонизм Шаляпина, то есть жизнь ради удовольствия как высшей ценности, имеет право на существование. Более того, римский философ Луций Анней Сенека, древнегреческий мыслитель Аристотель и многие другие выдающиеся люди были гедонистами. Тем не менее стоит учитывать, какой след в истории оставил каждый из них.
«Вопрос не в том, как человек живёт, а в том, для чего он живет. Если есть какие-то высокие устремления, если есть задача улучшать мир, улучшать себя, то и гедонистическая модель тоже имеет право существовать», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».
Он напомнил, что, например, Аристотель был воспитателем Александра Македонского, жил в роскоши и не голодал, но при этом создавал научные произведения.
«Гедонистически мы имеем право жить в цивилизованном XXI веке, можно и нужно жить хорошо. Но желательно, чтобы при этом мы куда-то двигались», — заключил эксперт.
Напомним, ранее Прохор Шаляпин призвал позитивнее относиться к жизни, отметив, что уныние — смертный грех. Тем не менее сам певец страдает от необычной фобии из-за несчастного случая с дедушкой.