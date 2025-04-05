«Желательно куда-то двигаться»: Психолог объяснил, почему Прохор Шаляпин стал кумиром молодёжи

Певец Прохор Шаляпин является довольно умным и интересным человеком, однако его гедонистический образ жизни, то есть стремление к удовольствию ради удовольствия, у многих людей вызывает недопонимание, обратил внимание психолог Андрей Зберовский. По его словам, очень важно, как человек распоряжается своим временем и потенциалом.

Эксперт подчеркнул, что гедонизм Шаляпина, то есть жизнь ради удовольствия как высшей ценности, имеет право на существование. Более того, римский философ Луций Анней Сенека, древнегреческий мыслитель Аристотель и многие другие выдающиеся люди были гедонистами. Тем не менее стоит учитывать, какой след в истории оставил каждый из них.

«Вопрос не в том, как человек живёт, а в том, для чего он живет. Если есть какие-то высокие устремления, если есть задача улучшать мир, улучшать себя, то и гедонистическая модель тоже имеет право существовать», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Он напомнил, что, например, Аристотель был воспитателем Александра Македонского, жил в роскоши и не голодал, но при этом создавал научные произведения.

«Гедонистически мы имеем право жить в цивилизованном XXI веке, можно и нужно жить хорошо. Но желательно, чтобы при этом мы куда-то двигались», — заключил эксперт.