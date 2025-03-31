«Мы очень друг друга любим»: Шаляпин намекнул на отношения с Ларисой Гордьера
Шаляпин на шоу «Привет, Андрей!» признался в любви 43-летней певице Гордьере
Лариса Гордъера и Прохор Шаляпин. Обложка © Кадр из шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1»
На телевизионной площадке развернулась настоящая интрига, когда участник «Фабрики звёзд» Прохор Шаляпин появился в сопровождении коллеги по сцене Ларисы Гордъера. Их совместный номер с исполнением лирической песни и последующая непринуждённая хореография сразу же привлекли внимание зрителей.
В эфире шоу «Привет, Андрей!» музыкант упомянул о существующей между ним и исполнительницей душевной близости и многолетней творческой дружбе.
«Мы очень друг друга любим и давно уважаем друг друга. Мы подходим с Ларисой друг другу», — заявил артист, однако воздержался от каких-либо конкретных пояснений относительно статуса их общения.
Ранее Шаляпин неожиданно поделился личной историей, рассказав о своём страхе перед управлением транспортным средством. Как выяснилось, эта боязнь берёт начало из детской травмы, связанной с автомобильной аварией.