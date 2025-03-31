«Мы очень друг друга любим»: Шаляпин намекнул на отношения с Ларисой Гордьера

На телевизионной площадке развернулась настоящая интрига, когда участник «Фабрики звёзд» Прохор Шаляпин появился в сопровождении коллеги по сцене Ларисы Гордъера. Их совместный номер с исполнением лирической песни и последующая непринуждённая хореография сразу же привлекли внимание зрителей.

В эфире шоу «Привет, Андрей!» музыкант упомянул о существующей между ним и исполнительницей душевной близости и многолетней творческой дружбе.

«Мы очень друг друга любим и давно уважаем друг друга. Мы подходим с Ларисой друг другу», — заявил артист, однако воздержался от каких-либо конкретных пояснений относительно статуса их общения.