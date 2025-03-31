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31 марта, 01:51

«Мы очень друг друга любим»: Шаляпин намекнул на отношения с Ларисой Гордьера

Шаляпин на шоу «Привет, Андрей!» признался в любви 43-летней певице Гордьере

Лариса Гордъера и Прохор Шаляпин. Обложка © Кадр из шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1»

Лариса Гордъера и Прохор Шаляпин. Обложка © Кадр из шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1»

На телевизионной площадке развернулась настоящая интрига, когда участник «Фабрики звёзд» Прохор Шаляпин появился в сопровождении коллеги по сцене Ларисы Гордъера. Их совместный номер с исполнением лирической песни и последующая непринуждённая хореография сразу же привлекли внимание зрителей.

В эфире шоу «Привет, Андрей!» музыкант упомянул о существующей между ним и исполнительницей душевной близости и многолетней творческой дружбе.

«Мы очень друг друга любим и давно уважаем друг друга. Мы подходим с Ларисой друг другу», — заявил артист, однако воздержался от каких-либо конкретных пояснений относительно статуса их общения.

«Кто это такой?»: Дубцова ответила Прохору Шаляпину, назвавшему её «сбитой лётчицей»
«Кто это такой?»: Дубцова ответила Прохору Шаляпину, назвавшему её «сбитой лётчицей»

Ранее Шаляпин неожиданно поделился личной историей, рассказав о своём страхе перед управлением транспортным средством. Как выяснилось, эта боязнь берёт начало из детской травмы, связанной с автомобильной аварией.

Артём Гапоненко
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