«Я боюсь»: Прохор Шаляпин страдает от необычной фобии из-за несчастного случая с дедушкой

Популярный российский певец Прохор Шаляпин признался, что боится самостоятельно водить автомобиль. Он подчеркнул, что необычная фобия появилась после ДТП, в которое артист попал ещё в детстве.

«Ездить за рулем я боюсь, потому что попадал в детстве в аварию. Тогда за рулём сидел дедушка. У меня фобия, не дай Бог кого-то задеть, потому что сразу ситуацию раздувают вокруг публичного человека. Придумывают, что было и чего не было», — подчеркнул музыкант в интервью «Газете.ru».