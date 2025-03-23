«Я боюсь»: Прохор Шаляпин страдает от необычной фобии из-за несчастного случая с дедушкой
Прохор Шаляпин признался, что боится самостоятельно водить автомобиль
Прохор Шаляпин. Обложка © АГН «Москва» / Кузьмичёнок Василий
Популярный российский певец Прохор Шаляпин признался, что боится самостоятельно водить автомобиль. Он подчеркнул, что необычная фобия появилась после ДТП, в которое артист попал ещё в детстве.
«Ездить за рулем я боюсь, потому что попадал в детстве в аварию. Тогда за рулём сидел дедушка. У меня фобия, не дай Бог кого-то задеть, потому что сразу ситуацию раздувают вокруг публичного человека. Придумывают, что было и чего не было», — подчеркнул музыкант в интервью «Газете.ru».
Тем не менее, несмотря на фобию, артист не унывает. Ранее Прохор Шаляпин призвал позитивнее относиться к жизни. Певец подчеркнул, что его совершенно не заботят хейтеры. Кроме того, Шаляпин рассказал, почему на самом деле спит с бабушками.