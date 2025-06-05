Самая красивая пара клуба «Что? Где? Когда?» объявила о разводе

Распалась одна из самых красивых пар клуба «Что? Где? Когда?» — Алёна Повышева и Юрий Филиппов. Они официально объявили о разводе. По информации из социальных сетей, молодые люди уже давно не живут вместе, однако документально расставание оформлено только сейчас.

Развод прошёл мирно и без скандалов: несмотря на разрыв, Алёна продолжает поддерживать дружеские отношения с Юрием и даже приезжает на его игры в Москву, хотя сама проживает в Санкт-Петербурге. В браке у пары родилась дочь Юна. Повышева и Филиппов пробыли в браке 14 лет, однако последние два года супруги уже жили раздельно.