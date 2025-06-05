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Регион
5 июня, 12:09

Самая красивая пара клуба «Что? Где? Когда?» объявила о разводе

Игроки «Что? Где? Когда?» Повышева и Филиппов развелись после 14 лет брака

Алёна Повышева и Юрий Филиппов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chto_gde_kogda, bigkenga

Алёна Повышева и Юрий Филиппов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ chto_gde_kogda, bigkenga

Распалась одна из самых красивых пар клуба «Что? Где? Когда?» — Алёна Повышева и Юрий Филиппов. Они официально объявили о разводе. По информации из социальных сетей, молодые люди уже давно не живут вместе, однако документально расставание оформлено только сейчас.

Развод прошёл мирно и без скандалов: несмотря на разрыв, Алёна продолжает поддерживать дружеские отношения с Юрием и даже приезжает на его игры в Москву, хотя сама проживает в Санкт-Петербурге. В браке у пары родилась дочь Юна. Повышева и Филиппов пробыли в браке 14 лет, однако последние два года супруги уже жили раздельно.

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Полина Никифорова
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