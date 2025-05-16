Работает в ТЦ: Стало известно, как живёт Ирина Лобачева после развода с Авербухом

После развода с Ильёй Авербухом, олимпийская медалистка Ирина Лобачёва нашла работу в одном из торговых центров. Она редко появлялась в публичном пространстве, и лишь недавно она рассказала aif.ru о своей нынешней работе.

«У меня всё отлично, работаю на Шоссе Энтузиастов в торговом центре, где есть каток, тружусь в одном из клубов, — рассказывает Лобачёва.

Лобачёва и Авербух, бывшие не только партнёрами на льду, но и супругами, завоевали серебро на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и восхищали поклонников своей красотой. Их развод в 2007 году, причиной которого называли измену Авербуха, стал неожиданностью для многих.

Ирина и Илья стали обладателями серебряной медали Олимпиады-2002, а также медалей чемпионатов мира и Европы, и одержали победу на зимней Универсиаде. В 1995 году они официально оформили свои отношения, и вскоре у них появился сын Мартин.