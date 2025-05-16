Работает в ТЦ: Стало известно, как живёт Ирина Лобачева после развода с Авербухом
Чемпионка Лобачёва рассказала, что работает в ТЦ после развода с Авербухом
Обложка © РИА Новости / Александр Вильф
После развода с Ильёй Авербухом, олимпийская медалистка Ирина Лобачёва нашла работу в одном из торговых центров. Она редко появлялась в публичном пространстве, и лишь недавно она рассказала aif.ru о своей нынешней работе.
«У меня всё отлично, работаю на Шоссе Энтузиастов в торговом центре, где есть каток, тружусь в одном из клубов, — рассказывает Лобачёва.
Лобачёва и Авербух, бывшие не только партнёрами на льду, но и супругами, завоевали серебро на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и восхищали поклонников своей красотой. Их развод в 2007 году, причиной которого называли измену Авербуха, стал неожиданностью для многих.
Ирина и Илья стали обладателями серебряной медали Олимпиады-2002, а также медалей чемпионатов мира и Европы, и одержали победу на зимней Универсиаде. В 1995 году они официально оформили свои отношения, и вскоре у них появился сын Мартин.
Некоторые недоброжелатели утверждали, что у Ирины были проблемы с алкоголем и затяжная депрессия. Однако со временем выяснилось, что эти слухи были лишь пустыми сплетнями.
К слову, совсем недавно Авербух попал в скандал, когда сделал вызывающее заявление в интервью у Ксении Собчак. Он отметил, что его нынешняя жена — Елизавета Арзамасова была уже зрелой женщиной в свои 15 лет, что вызвало возмущение у общественности. Когда фигурист осознал, насколько всё серьёзно, то попытался смягчить ситуацию, но вышло безуспешно. Собчак тоже выступила в защиту своего собеседника. Позже Авербух опубликовал видео с извинениями в своих социальных сетях, признав свои слова «глупыми и отвратительными».