«Баба-Яга в 95»: Зрители раскритиковали Гузееву после кардинальной смены образа

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева поразила зрителей сменой имиджа. Когда любимица многих предстала в очередном выпуске шоу «Давай поженимся» с осветлёнными бровями и с необычным окрашиванием волос, то столкнулась в соцсетях с волной непонимания от общественности.

«Что с Гузеевой? Баба-яга в 95 лет с этими седыми прядями, ужас», — написали в комментариях в группе VK.

Зрители также обвинили стилиста Гузеевой в неумении работать и потребовали его уволить. Примечательно, что не только люди не оценили прикид артистки — даже её коллега Роза Сабитова в самом начале выпуска сделала язвительное замечание изменившейся до неузнаваемости соведущей.

«Это ты меня ругала, что я в бабку превратилась, а сама-то в кого?» — заявила главная сваха страны.

Несмотря на шквал непонимания и осуждения, Гузеева с иронией отвечает на все колкости и держит марку. Дело в том, что ранее телеведущая не раз говорила, что ей, мягко говоря, всё равно на мнение окружающих. Перемены в образе артистка считает важной составляющей работы над собой и не боится выглядеть по-разному.