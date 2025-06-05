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5 июня, 13:37

«Баба-Яга в 95»: Зрители раскритиковали Гузееву после кардинальной смены образа

Лариса Гузеева появилась в шоу «Давай поженимся» без бровей

Лариса Гузеева в новом образе — без бровей и с седыми прядями. Обложка © Кадр из шоу «Давай поженимся» / Первый канал

Лариса Гузеева в новом образе — без бровей и с седыми прядями. Обложка © Кадр из шоу «Давай поженимся» / Первый канал

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева поразила зрителей сменой имиджа. Когда любимица многих предстала в очередном выпуске шоу «Давай поженимся» с осветлёнными бровями и с необычным окрашиванием волос, то столкнулась в соцсетях с волной непонимания от общественности.

«Что с Гузеевой? Баба-яга в 95 лет с этими седыми прядями, ужас», — написали в комментариях в группе VK.

Зрители также обвинили стилиста Гузеевой в неумении работать и потребовали его уволить. Примечательно, что не только люди не оценили прикид артистки — даже её коллега Роза Сабитова в самом начале выпуска сделала язвительное замечание изменившейся до неузнаваемости соведущей.

«Это ты меня ругала, что я в бабку превратилась, а сама-то в кого?» — заявила главная сваха страны.

Несмотря на шквал непонимания и осуждения, Гузеева с иронией отвечает на все колкости и держит марку. Дело в том, что ранее телеведущая не раз говорила, что ей, мягко говоря, всё равно на мнение окружающих. Перемены в образе артистка считает важной составляющей работы над собой и не боится выглядеть по-разному.

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Ранее кинокритик объяснил, что из-за съёмок в передаче «Давай поженимся» Ларису Гузееву стали реже приглашать в кино. Дело в том, что за время участия в передаче у звезды «Жестокого романса» сложился довольно скандальный образ.

Ольга Сливченко
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