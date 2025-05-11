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Регион
11 мая, 05:31

Ларису Гузееву через суд обязали выплатить долги за ЖКУ в московской квартире

Суд Москвы постановил взыскать с Ларисы Гузеевой долги за услуги ЖКХ

Фото © Vk / Лариса Гузеева

Фото © Vk / Лариса Гузеева

Мировой суд в Москве постановил взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой задолженность по оплате услуг ЖКХ. Это следует из документов инстанции, но размер задолженности там не указан.

Иск к телеведущей поступил от «Мосводоканала» в марте. В документе требуют взыскать с Гузеевой «плату за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию». Из картотеки следует, что судебный приказ уже вступил в силу.

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А ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актёра Владимира Гарцунова, известного по сериалу «Трудные подростки». У него накопились налоговые задолженности.

Андрей Бражников
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