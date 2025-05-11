Ларису Гузееву через суд обязали выплатить долги за ЖКУ в московской квартире

Мировой суд в Москве постановил взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой задолженность по оплате услуг ЖКХ. Это следует из документов инстанции, но размер задолженности там не указан.

Иск к телеведущей поступил от «Мосводоканала» в марте. В документе требуют взыскать с Гузеевой «плату за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию». Из картотеки следует, что судебный приказ уже вступил в силу.