Ларису Гузееву через суд обязали выплатить долги за ЖКУ в московской квартире
Суд Москвы постановил взыскать с Ларисы Гузеевой долги за услуги ЖКХ
Фото © Vk / Лариса Гузеева
Мировой суд в Москве постановил взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой задолженность по оплате услуг ЖКХ. Это следует из документов инстанции, но размер задолженности там не указан.
Иск к телеведущей поступил от «Мосводоканала» в марте. В документе требуют взыскать с Гузеевой «плату за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию». Из картотеки следует, что судебный приказ уже вступил в силу.
А ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актёра Владимира Гарцунова, известного по сериалу «Трудные подростки». У него накопились налоговые задолженности.