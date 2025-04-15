Банковские счета звезды «Трудных подростков» заблокировали за долги

По информации от SHOT, Гарцунов является индивидуальным предпринимателем, связанным с исполнительскими искусствами. Однако он долгое время не оплачивал налоги по своему ИП. Сначала ему начислялись пени, но в итоге ФНС решила заблокировать все счета ИП. Артист не оплатил долг, который уже превысил 167 тысяч рублей.