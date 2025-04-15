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15 апреля, 06:30

Банковские счета звезды «Трудных подростков» заблокировали за долги

SHOT: ФНС заблокировала счета актёра Гарцунова из-за долга в 167 тысяч рублей

Владимир Гарцунов. Фото © Telegram / GARTSUNOV

Владимир Гарцунов. Фото © Telegram / GARTSUNOV

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актёра Владимира Гарцунова, известного по сериалу «Трудные подростки». У него накопились налоговые задолженности.

По информации от SHOT, Гарцунов является индивидуальным предпринимателем, связанным с исполнительскими искусствами. Однако он долгое время не оплачивал налоги по своему ИП. Сначала ему начислялись пени, но в итоге ФНС решила заблокировать все счета ИП. Артист не оплатил долг, который уже превысил 167 тысяч рублей.

Экс-футболисту и блогеру «КраСаве» заблокировали счета из-за многомиллионных долгов
Экс-футболисту и блогеру «КраСаве» заблокировали счета из-за многомиллионных долгов

Гарцунов стал известен благодаря роли Платона в сериале «Трудные подростки». В сериале он снимался вместе с Глебом Калюжным, у которого в марте этого года возникли проблемы с военкоматом.

Никита Никонов
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