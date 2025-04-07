Экс-футболисту и блогеру «КраСаве» заблокировали счета из-за многомиллионных долгов
Mash на спорте: ФНС заблокировала счета блогера Савина из-за долгов в ₽11,7 млн
Евгений Савин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sava9
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета блогера «КраСава», экс-футболиста Евгения Савина. Его долги составляют 11,7 миллиона рублей, сообщает Mash на спорте.
Если блогер не оплатит задолженность, то может стать фигурантом уголовного дела за систематическую неуплату налогов. Экс-футболист пермского «Амкара» и самарских «Крыльев Советов» уехал из России в мае 2022 года. Однако блогер забыл закрыть свой бизнес. Его ИП продолжало работать, несмотря на то, что Савина объявили в розыск.
Напомним, что Евгений Савин стал известен благодаря ютуб-каналу «КраСава» и одноимённому футбольному клубу. Сейчас блогер живёт на Кипре, где продолжает руководить кипрским ФК.
А ранее Life.ru писал, что ФНС заблокировала счета «принцессы марафонов» Надин Серовски. Налоговая потребовала от блогерши предоставить бухгалтерскую отчётность ИП, но ответа так и не получила.