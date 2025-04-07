Экс-футболисту и блогеру «КраСаве» заблокировали счета из-за многомиллионных долгов

Если блогер не оплатит задолженность, то может стать фигурантом уголовного дела за систематическую неуплату налогов. Экс-футболист пермского «Амкара» и самарских «Крыльев Советов» уехал из России в мае 2022 года. Однако блогер забыл закрыть свой бизнес. Его ИП продолжало работать, несмотря на то, что Савина объявили в розыск.