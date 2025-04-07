Лейбл певца Элджея несёт миллионные убытки

По данным телеграм-канала, первые проблемы у рэпера, который записывает музыку и выпускает мерч, появились в июне прошлого года. Под конец 2024-го доходы Элджея снизились в восемь раз — лейбл ушёл в минус на один миллион рублей. Компания не заплатила налоги, в том числе пени в размере 30 тысяч рублей, и ФНС заблокировала счета.