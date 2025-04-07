Лейбл певца Элджея несёт миллионные убытки
Mash: ФНС арестовала счета лейбла певца Элджея, фирма понесла миллионные убытки
Элджей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sayonaraboy
Счета лейбла певца Элджея (Алексей Узенюк) арестовала Федеральная налоговая служба (ФНС). За год фирма артиста понесла миллионные убытки, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, первые проблемы у рэпера, который записывает музыку и выпускает мерч, появились в июне прошлого года. Под конец 2024-го доходы Элджея снизились в восемь раз — лейбл ушёл в минус на один миллион рублей. Компания не заплатила налоги, в том числе пени в размере 30 тысяч рублей, и ФНС заблокировала счета.
Ранее насобиравший рекордные 520 штрафов на «Хаммере» Элджей закрыл долги после публикации Life.ru. Рэпер проявил сознательность и за сутки погасил долг в размере шести тысяч рублей, который висел на его Hummer. На этом внедорожнике артист установил рекорд: 520 штрафов на одном авто за шесть лет.