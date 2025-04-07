Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 апреля, 09:13

Лейбл певца Элджея несёт миллионные убытки

Mash: ФНС арестовала счета лейбла певца Элджея, фирма понесла миллионные убытки

Элджей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sayonaraboy

Элджей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sayonaraboy

Счета лейбла певца Элджея (Алексей Узенюк) арестовала Федеральная налоговая служба (ФНС). За год фирма артиста понесла миллионные убытки, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, первые проблемы у рэпера, который записывает музыку и выпускает мерч, появились в июне прошлого года. Под конец 2024-го доходы Элджея снизились в восемь раз — лейбл ушёл в минус на один миллион рублей. Компания не заплатила налоги, в том числе пени в размере 30 тысяч рублей, и ФНС заблокировала счета.

Элджей напал на журналиста SHOT после вопроса о долгах Ивлеевой
Элджей напал на журналиста SHOT после вопроса о долгах Ивлеевой

Ранее насобиравший рекордные 520 штрафов на «Хаммере» Элджей закрыл долги после публикации Life.ru. Рэпер проявил сознательность и за сутки погасил долг в размере шести тысяч рублей, который висел на его Hummer. На этом внедорожнике артист установил рекорд: 520 штрафов на одном авто за шесть лет.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Элджей
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar