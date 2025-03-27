«Образ базарной торговки»: Кинокритик раскрыл, почему Гузееву редко зовут в кино

Актриса Лариса Гузеева начинала свою карьеру в кино, но впоследствии сделала выбор в пользу телевидения. Некоторые её поклонники перестали воспринимать её как артистку. Кинокритик и журналист Александр Шпагин в разговоре с порталом «Страсти» отметил, что Гузеева сама сформировала свой скандальный имидж, из-за чего стало меньше предложений для её участия в съемках.

Киновед согласился с мнением о том, что артистка выбрала телевидение, в том числе из-за более высокого заработка. Он отметил, что на ТВ действительно платят больше. По его словам, её постоянно тянули к лирическим ролям, начиная с «Жестокого романса», хотя в первую очередь она является характерной актрисой.

Шпагин также высказал мнение, что Гузеева хорошо подходит для роли ведущей программы «Давай поженимся!». Он подчеркнул, что у неё есть определённая жесткость и «хабалистый стиль». Однако, по его словам, она слишком преувеличила этот образ. Он сравнил её с Стасом Садальским, который тоже долгое время не получает предложений на съёмки и не понимает, почему так происходит.

«Ведь большинство воспринимает Гузееву как лирическую актрису, а в передаче «Давай поженимся!» появился образ такой базарной торговки. Причём очень еврейский образ получился – такая т1тя Сара с привоза. Это всех удивило», — отметил критик.