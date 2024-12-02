Лариса Гузеева приобрела виллу на Бали стоимостью $127 тысяч с видом на океан
Лариса Гузеева на своей новой вилле на Бали. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _larisa_guzeeva_
Известная российская телеведущая Лариса Гузеева стала обладательницей новой заграничной недвижимости. Она приобрела виллу на Бали с панорамным видом на океан. Актриса поделилась радостной новостью в своих соцсетях, отметив, что теперь у неё есть собственное жильё в этом райском уголке.
Стоимость виллы составила 127 тысяч долларов (около 14 миллионов рублей). Однако, по словам застройщика, после завершения всех строительных работ и обустройства виллы её цена возрастёт до 150-180 тысяч долларов. Объект расположен в недавно построенном комплексе, где владельцы соседних вилл могут воспользоваться общим бассейном площадью 39 квадратных метров.
Гузеева призналась, что не планирует часто посещать Бали: «Я точно не буду приезжать сюда чаще раза в год на две недели». В основном, недвижимость будет сдаваться в аренду, что позволит актрисе получать дополнительный доход.
Покупка виллы на Бали стала для Гузеевой спонтанным решением. Ранее она никогда не была в Индонезии, но, побывав на острове по приглашению друга Сергея, влюбилась в его природу и атмосферу. Сергей, проживающий на Бали уже пять лет, помог актрисе с выбором и оформлением сделки.
Лариса Гузеева также владеет недвижимостью в Болгарии, куда часто летает в тёплое время года. Однако, как отмечает сама телеведущая, домов много не бывает, и она рада расширить свою географию.
Подписчики и поклонники актрисы активно поздравляют её с покупкой, выражая восхищение выбором. «Поздравляю, какая классная вилла!», — пишут пользователи в комментариях.
Гузеева отметила, что всегда стремилась окружать себя красотой и комфортом, и новая вилла на Бали — ещё один шаг в этом направлении.
Ранее Лариса Гузеева удивила поклонников своим решением сменить привычный образ. Телеведущая отказалась от стиля «тёти Моти» и выбрала современную стрижку, подчеркнувшую её элегантность и индивидуальность. Поклонники отметили, что новый имидж добавил ей свежести и подчеркнул естественную красоту.