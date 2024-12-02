Лариса Гузеева приобрела виллу на Бали стоимостью $127 тысяч с видом на океан

Известная российская телеведущая Лариса Гузеева стала обладательницей новой заграничной недвижимости. Она приобрела виллу на Бали с панорамным видом на океан. Актриса поделилась радостной новостью в своих соцсетях, отметив, что теперь у неё есть собственное жильё в этом райском уголке.

Стоимость виллы составила 127 тысяч долларов (около 14 миллионов рублей). Однако, по словам застройщика, после завершения всех строительных работ и обустройства виллы её цена возрастёт до 150-180 тысяч долларов. Объект расположен в недавно построенном комплексе, где владельцы соседних вилл могут воспользоваться общим бассейном площадью 39 квадратных метров.

Гузеева призналась, что не планирует часто посещать Бали: «Я точно не буду приезжать сюда чаще раза в год на две недели». В основном, недвижимость будет сдаваться в аренду, что позволит актрисе получать дополнительный доход.

Покупка виллы на Бали стала для Гузеевой спонтанным решением. Ранее она никогда не была в Индонезии, но, побывав на острове по приглашению друга Сергея, влюбилась в его природу и атмосферу. Сергей, проживающий на Бали уже пять лет, помог актрисе с выбором и оформлением сделки.

Лариса Гузеева также владеет недвижимостью в Болгарии, куда часто летает в тёплое время года. Однако, как отмечает сама телеведущая, домов много не бывает, и она рада расширить свою географию.

Подписчики и поклонники актрисы активно поздравляют её с покупкой, выражая восхищение выбором. «Поздравляю, какая классная вилла!», — пишут пользователи в комментариях.

Гузеева отметила, что всегда стремилась окружать себя красотой и комфортом, и новая вилла на Бали — ещё один шаг в этом направлении.