Гузеева отказалась от стиля «тёти Моти» и сменила стрижку
Лариса Гузеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _larisa_guzeeva
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сменила имидж. В соцсетях она опубликовала сторис, в которой продемонстрировала новую причёску, отметив, что на проекте «Давай поженимся!» образ ей менять не разрешают. Она подчеркнула, что на такой шаг решилась, в том числе и из-за критики.
«Сашка меня подстриг, а то нас всё время критикуют. Всё красиво! Всем хорошей недели! Если что, это не «Давай поженимся!», мне там не разрешают быть такой модной. Я там должна быть как все, тётей Мотей», — объяснила преображение звезда.
Ранее Life.ru рассказывал, что звезде фильма «Жестокий романс» и ведущей шоу «Давай поженимся!» исполнилось 65 лет. Она иронично поздравила себя в соцсети и сделала селфи со своим питомцем Жужу. Как добавила Гузеева, коллеги по съёмочной площадке телешоу подарили ей переноску для собачки.