Гузеева отказалась от стиля «тёти Моти» и сменила стрижку

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сменила имидж. В соцсетях она опубликовала сторис, в которой продемонстрировала новую причёску, отметив, что на проекте «Давай поженимся!» образ ей менять не разрешают. Она подчеркнула, что на такой шаг решилась, в том числе и из-за критики.

«Сашка меня подстриг, а то нас всё время критикуют. Всё красиво! Всем хорошей недели! Если что, это не «Давай поженимся!», мне там не разрешают быть такой модной. Я там должна быть как все, тётей Мотей», — объяснила преображение звезда.