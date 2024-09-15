Рита Дакота захотела собственную виллу на Бали и чуть не стала жертвой мошенников

Российская певица Рита Дакота оказалась в неприятной ситуации: она договорилась о возведении собственного дома на индонезийском острове Бали, но нарвалась на мошенника, который организовал стройку в запрещённом месте. Теперь мысли о собственной жилплощади на райском острове уже не кажутся такими привлекательными, поделилась исполнительница в социальных сетях.

Мечтавшая построить собственный дом на Бали Рита Дакота нарвалась на мошенников. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ritadakota

«Поучительная история о том, как Рита с Федей, будучи лютыми фанатами Бали, решили, что хватит уже каждый раз снимать втридорога снимать чужие виллы — можно построить свой красивый уютный домик на Бали, чтобы сэкономить. Угу... Как будто бы жизнь намекает, что домик на Бали нам не нужен», — рассказала Дакота.

Певица пояснила, что при постройке доверилась человеку, который позиционировал себя, как специалиста по постройке недвижимости, но фактически начал строить дом в зелёной зоне, где это запрещено местными законами. Она добавила, что дала строителю время до понедельника, чтобы вернуть ей внесённый за дом залог, иначе собирается обратиться во все инстанции от полиции до СМИ, чтобы добиться депортации обманщиков и нарушителей закона.