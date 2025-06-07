Гастроэнтеролог рассказала, как выбирать орехи и сухофрукты, которые вам не навредят

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест», предупредила о потенциальных рисках, связанных с употреблением орехов и сухофруктов. По её словам, даже продукты с маркировкой «фермерские», «органические» или «эко» не гарантируют полной безопасности.

«Слова «фермерский», «органический», «эко» и «натуральный» не гарантируют, что продукт полностью безопасен и безоговорочно полезен. Часто это всего лишь маркетинговая уловка, так что терять бдительность не стоит. Орехи могут быть заражены афлатоксинами — ядовитыми плесневыми грибами, которые вредят печени. Они встречаются в миндале, фисташках и арахисе», — предупредила специалист в беседе с РИАМО.

При выборе орехов специалист рекомендует обращать внимание на их внешний вид и запах. Качественные орехи должны иметь равномерный цвет без пятен и желтизны, приятный свежий аромат без признаков горечи или затхлости. Кислый или горький вкус — явный признак того, что продукт испорчен и употреблять его не стоит.

Не менее осторожно следует относиться и к сухофруктам. Как пояснила Кашух, производители часто обрабатывают их диоксидом серы (E220) для сохранения цвета и предотвращения плесени, что может вызывать аллергические реакции. Другая распространённая практика — вымачивание кураги, фиников и инжира в глюкозном сиропе, что значительно повышает их калорийность, делая по сути не менее вредными, чем обычные сладости.

Натуральные сухофрукты, по словам эксперта, должны быть тёмными, матовыми, не липнуть к рукам. Перед употреблением их рекомендуется замачивать и тщательно промывать под проточной водой. Особое внимание стоит обращать на отсутствие плесени — даже незначительный налёт может представлять опасность для здоровья. Эти простые меры предосторожности помогут снизить риск отравления и других проблем со здоровьем при употреблении казалось бы полезных продуктов.