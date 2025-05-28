Россиянам рассказали, какими сезонными ягодами и фруктами стоит полакомиться в июне

С наступлением лета появляется желание насладиться сезонными фруктами и ягодами. Какие именно вкусности стоит покупать в июне, рассказывают авторы РИАМО.

В первом летнем месяце можно покупать клубнику и черешню. В мае большая часть ягод была привозной, а вот в июне на прилавках появляются уже фермерские продукты. До магазинов или ларьков клубника и черешня доезжают свежими и созревшими. Кроме того, в июне стоит покупать вишню, чернику, красную смородину, крыжовник, абрикосы и нектарины.

«Ягоды красной смородины лучше выбирать те, которые собраны вместе с веточками. На таких гроздях нежная ягода сохраняется лучше. Естественно, сами ягоды должны быть в меру блестящими, упругими, без трещин и вмятин», — отметили авторы материала.

При выборе вишни важно обратить внимание на чистоту ягод. Также они не должны быть липкими или иметь запах брожения. Персики, нектарины или абрикосы следует покупать не слишком жёсткие, но и не те, которые превращаются в кашицу — нужна золотая середина. Однако трогать все фрукты подряд тоже не стоит, так как тогда они быстро испортятся и потеряют товарный вид.

Авторы статьи добавили, что плоды не должны иметь трещин или вмятин. В противном случае можно даже отравиться. При этом, если кожица фруктов слишком блестящая, значит плоды натёрли парафином. Поверхность абрикосов должны быть сухой и с небольшими красными бочками.