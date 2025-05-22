Черешню в Подмосковье продают по цене экзотических фруктов: Экономист раскрыл причину

Черешня на прилавках Московской области ничуть не уступает экзотическим фруктам. Правда, не по вкусу, а только по ценам. За килограмм ранних ягод просят от 600 до 2,5 тысячи рублей. Всё зависит от сорта и региона сбора, хотя наиболее ушлые продавцы вообще не указывают страну происхождения.

В прошлом году в это время ягоды можно было приобрести за примерно 300 рублей, сейчас же они находятся в дефиците и быстро распродаются. На прилавках преобладает импортная черешня: крупные плоды из Ирана, поменьше — из Таджикистана. Продукция из Узбекистана стоит около 1500 рублей за килограмм, а редкий розовый сорт достигает 2500.

Эксперты отмечают, что спрос определяет цену: после зимы покупатели готовы переплачивать за желанную ягоду. При этом высокую стоимость лакомства специалисты связывают с трудностями при транспортировке.