Сардины, устрицы и орехи: Диетолог назвала продукты-рекордсмены по содержанию омега-3

Основные источники омега-3 жирных кислот — это различные виды рыбы (лосось, сардины, угорь, тунец, форель, скумбрия, сельдь, анчоусы), а также морепродукты (кальмары, креветки, устрицы), грецкие орехи, брюссельская и цветная капуста, соя, семена чиа, льняное масло и печень трески. Об этом рассказала диетолог Светлана Лисицына.

«Эти продукты рекомендуется употреблять регулярно любому человеку, который ценит своё здоровье и хочет жить долго и счастливо. Поэтому будьте внимательны к своему питанию», — подчеркнула специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Лисицына подчеркнула, что потребление омега-3 жирных кислот требует соблюдения строгой дозировки. Рекомендуемая суточная норма составляет от 0,8 до 1,6 грамма. Превышение дозы до 8 граммов в день может вызвать ряд неприятных последствий: расстройства пищеварения (диарею или запор), появление отрыжки, изменение вкусовых ощущений, нарушения аппетита и другие побочные реакции организма.