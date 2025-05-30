Сардины, устрицы и орехи: Диетолог назвала продукты-рекордсмены по содержанию омега-3
Диетолог Лисицина: Рыба и орехи являются основными источниками омега-3
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Основные источники омега-3 жирных кислот — это различные виды рыбы (лосось, сардины, угорь, тунец, форель, скумбрия, сельдь, анчоусы), а также морепродукты (кальмары, креветки, устрицы), грецкие орехи, брюссельская и цветная капуста, соя, семена чиа, льняное масло и печень трески. Об этом рассказала диетолог Светлана Лисицына.
«Эти продукты рекомендуется употреблять регулярно любому человеку, который ценит своё здоровье и хочет жить долго и счастливо. Поэтому будьте внимательны к своему питанию», — подчеркнула специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Лисицына подчеркнула, что потребление омега-3 жирных кислот требует соблюдения строгой дозировки. Рекомендуемая суточная норма составляет от 0,8 до 1,6 грамма. Превышение дозы до 8 граммов в день может вызвать ряд неприятных последствий: расстройства пищеварения (диарею или запор), появление отрыжки, изменение вкусовых ощущений, нарушения аппетита и другие побочные реакции организма.
Ранее врач составила топ-5 жирных, но полезных продуктов. Например, по словам эксперта, авокадо и шоколад полезны для здоровья, несмотря на высокую калорийность. К таким можно отнести не все: эксперты назвали те продукты, которые нужно исключить из рациона.