Ясный ум и никаких стрессов: Life.ru узнал, почему организм важно кормить кислотами омега-3

Бешеный темп современной жизни, полный стресса и переутомления, негативно сказывается на здоровье, особенно на работе мозга. Снижение внимания, ухудшение памяти и повышенная тревожность — частые спутники такого образа жизни. В этой ситуации важную роль играют омега-3 жирные кислоты, которые мы получаем с пищей. О том, как это вещество помогает улучшить самочувствие, рассказала Life.ru главный технолог сервиса доставки «Много лосося» Людмила Румянцева.

Омега-3 жирные кислоты: что это и где их искать

Омега-3 жирные кислоты — это незаменимые компоненты, которые не синтезируются в организме человека и должны поступать с пищей. Существует несколько основных типов жирных кислот.

Основными типами омега-3 являются альфа-линоленовая кислота (ALA), эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA). Важно, что именно DHA и EPA оказывают наибольшее влияние на здоровье мозга и нервной системы. Лучший источник этих кислот — жирные рыбы, такие как лосось, тунец, сардины и скумбрия. Людмила Румянцева Главный технолог сервиса доставки «Много лосося»

Эксперт отметила, что лосось, в частности, является идеальным продуктом для поддержания умственного здоровья благодаря высокому содержанию DHA и EPA.

Влияние омега-3 на мозг

Также Румянцева отметила, что омега-3 играет ключевую роль в структуре клеточных мембран мозга. Они способствуют улучшению проводимости нейронов, что напрямую влияет на память, внимание и скорость мыслительных процессов. Жирные кислоты также оказывают влияние на нейропластичность — способность мозга адаптироваться и обучаться на протяжении всей жизни.

«Регулярное потребление омега-3 улучшает когнитивные функции, замедляет возрастные изменения мозга, а также помогает предотвратить такие заболевания, как деменция и болезнь Альцгеймера», — добавила специалист.

Собеседница Life.ru подчеркнула, что у людей, которые регулярно употребляют в пищу рыбу, мозг стареет медленнее, а когнитивные функции сохраняются на более высоком уровне в зрелом возрасте. Также жирные кислоты участвуют в процессе синтеза серотонина — нейромедиатора, который напрямую влияет на настроение.

Воздействие омега-3 на стрессоустойчивость

Стресс — это естественная реакция организма на внешние раздражители, но если он становится хроническим, то может существенно повлиять на здоровье и качество жизни. Как рассказала Румянцева, омега-3 помогает организму справляться с длительными стрессовыми ситуациями, снижая уровень кортизола — гормона стресса.

«Кислоты обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, что позволяет уменьшать воспаление в мозге и нейротоксичность, которые могут возникать при хроническом стрессе. При дефиците омега-3 мозг становится более уязвимым к стрессовым ситуациям, что приводит к повышенному риску развития депрессии, тревожности и других расстройств», — отметила эксперт.

Как включить омега-3 в рацион

Чтобы поддерживать достаточный уровень омега-3 жирных кислот, специалист советует регулярно есть рыбу, особенно лосось. Рекомендуется употреблять его не реже двух раз в неделю. Хотя омега-3 можно получить и из растительных продуктов, таких как лён, чиа и грецкие орехи, они содержат в основном альфа-линоленовую кислоту. Организм должен преобразовать её в более полезные формы омега-3 (эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты), но это преобразование не всегда происходит эффективно.

Для людей, которые не могут регулярно употреблять рыбу, на помощь могут прийти добавки омега-3. По мнению Румянцевой, важно выбирать качественные добавки с высоким содержанием EPA и DHA