Засолка не спасёт: Россиянам рассказали, как не стать жертвой паразитов из речной рыбы

Рыбалка в самом разгаре, но вместе с тем возрастает и опасность заражения при употреблении речной рыбы. Улов может быть заражён и представлять угрозу для здоровья. О том, как избежать подобного исхода и уберечь себя, Life.ru рассказал доктор биологических наук, профессор физики, биологии и патологии человека Пироговского университета Андрей Маталин.

Специалист подчеркнул, что географическое положение оказывает существенное влияние на видовой состав паразитов, обитающих в реках. Так, в средней полосе России чаще встречаются кошачьи сосальщики, в то время как Дальний Восток является зоной распространения виверровых и китайских сосальщиков. Широкий лентец характерен для речных бассейнов Оби, Иртыша и Лены, а дифиллоботриум гигантский — для Карелии, Сибири и Дальнего Востока.

Употребление в пищу речной рыбы, заражённой паразитами, чревато серьёзными проблемами со здоровьем, предупреждает специалист. Например, описторхоз, вызываемый кошачьим сосальщиком, поражает печень и может привести к механической желтухе, а в долгосрочной перспективе — даже к раку желчных протоков. Широкий лентец, паразитирующий в кишечнике, также представляет опасность. Сложность диагностики паразитарных заболеваний заключается в неспецифичности симптомов, таких как слабость, тошнота, диарея и проблемы с пищеварением, которые легко принять за обычное отравление.

Профессор объяснил, что, пока организм жертвы борется с последствиями отравления, лентец проникает внутрь и начинает разрушать его изнутри. Этот паразит, словно вампир, высасывает из организма жизненно важные вещества, особенно витамин B12 и железо. Из-за этого может возникнуть воспаление языка, которое часто называют «лакированным языком». Это приводит к тому, что вкусовые сосочки отмирают, язык становится ярко-красным — и человек полностью теряет способность чувствовать вкус.

Как человек может заподозрить заражение? Важно, чтобы врач заподозрил это. На начальных этапах инвазии реакция организма часто неспецифическая. То есть нельзя точно сказать, что именно паразит вызывает астенический или астеноневротический синдром. Но, если есть информация о том, что человек употреблял подозрительную пищу в последние несколько дней или месяцев, есть вероятность инвазии. Андрей Маталин Доктор биологических наук, профессор физики, биологии и патологии человека Пироговского университета

По словам эксперта, в этом случае необходимо комплексное обследование. Основными методами диагностики остаются анализ кала на яйца глистов и анализ крови на антитела к паразитам. Для выявления трематод (сосальщиков) также проводится исследование дуоденального содержимого.

«Что касается заражения паразитами из вяленой рыбы, особенно речной, то здесь важно учитывать технологию приготовления. Перед вялением рыба должна быть либо проморожена, либо просолена. Если промышленная технология соблюдена, то риск заражения минимален», — отметил собеседник Life.ru.

Специалист объяснил, что для безопасной заморозки и засолки рыбы требуются определённые условия: либо семь часов при -40 °C, либо 32 часа при -28 °C для заморозки, и рассол с концентрацией соли 10–40 г/л при 2 °C для засолки. Поскольку частные продавцы не всегда соблюдают эти правила, покупать рыбу на рынках не рекомендуется.

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что паразит обычно обитает в теле рыбы, преимущественно в мышечной ткани, и находится в неактивной фазе. Выявить его присутствие можно только с помощью лабораторных анализов, которые недоступны в домашних условиях. При этом свежесть рыбы никак не влияет на наличие или же отсутствие опасного паразита в ней.

