И рыба, и мясо: Диетолог составила весенний рацион питания для детей

Дети весной особенно нуждаются в витамине D, главным источником которого является солнечный свет, а также ряд продуктов питания. В частности, микроэлемент можно получить из жирной рыбы, яичных желтков, сливочного масла, молочных продуктов и печени трески, рассказала диетолог Ольга Панова.

Эксперт также отметила, что дети часто не едят рыбу, поэтому страдают из-за дефицита омега-3. В качестве замены собеседница радио Sputnik предложила курс добавок под наблюдением врача, либо же включать в рацион жирную морскую рыбу: лосось на пару, скумбрию или селёдку.

«Если ребёнок наотрез отказывается есть рыбу, то можно добавлять в салаты льняное масло. Грецкие орехи и тыквенные семечки вполне себе подойдут, чтобы восполнить эти дефициты», — рекомендовала диетолог.

Кроме того, при смене сезонов увеличивается количество вирусных заболеваний, которые могут негативно сказаться на иммунитете. Зачастую недуги возникают из-за нехватки цинка. В связи с этим специалист призвала включать в рацион говядину, птицу, бобовые и тыквенные семечки как источники.

Также детский организм нуждается в кальции, поэтому наследникам нужно давать молочные продукты, сыры, творог, кунжут, миндаль и листовую зелень. А для укрепления нервной системы и улучшения работы головного мозга важны витамины группы B и железо, которые содержатся в мясе, молочных продуктах, бобовых, орехах и зелени, гречке и яйцах.