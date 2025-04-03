Россиянам назвали вреднейшие продукты, которые взрываются внутри вас холестериновой бомбой

Чипсы и сухарики являются одними из самых вредных продуктов, потому что сочетают в себе соль, саха и жир. А если добавить к ним майонез, то можно получить холестериновую бомбу, предупредил диетолог Андрей Бобровский. Впрочем, по его словам, кетчуп, содержащий консерванты, ничем не лучше.

Хлопья, которые дают детям на завтрак, тоже содержат вредные вещества, в том числе сахар, консерванты, ароматизаторы, красители и прочие химикаты. Кроме того, вопросы у эксперта взывает состав сладких йогуртов и «натуральных» соков.

«Ничего натурального в пакетированном соке не осталось, после того как его подвергли основательной переработке. Такая переработка подразумевает удаление львиной доли витаминов, той самой клетчатки наиполезнейшей», — отметил собеседник телеканала «Санкт-Петербург».