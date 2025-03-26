Врач назвала продукты, которые запрещено употреблять перед авиаперелётом

Люди легче переносят авиаперелёты, если соблюдают перед ними предполётную диету. Согласно ей, следует исключить из рациона все газообразующие продукты. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала доктор медицинских наук, президент Ассоциации врачей авиационной медицины Ольга Верба.

«Из-за разницы давления газообразные вещества могут вызывать так называемый воздушный метеоризм. Это в целом может значительно влиять на самочувствие, а если к этому добавить ещё и выход газов из продуктов, которые вы съели, то самочувствие может ухудшиться», – пояснила специалист.

Если проблемы с ЖКТ вам не нужны, то лучше съесть перед полётом что-то лёгкое и выпить достаточное количество жидкости. В этой формуле один стакан воды считается за час полёта, однако избытка влаги тоже допускать не следует, чтобы лицо не отекало. Не забудьте также хорошо выспаться перед рейсом, ведь утомление может усилить стресс от перелёта.