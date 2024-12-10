Психолог объяснила, как аэрофобам снизить тревожность во время перелётов

Психолог-регрессолог Татьяна Гусева рассказала, что самостоятельная борьба с аэрофобией может быть затруднена. Она рекомендует обратиться за помощью к специалистам. Однако есть несколько практических советов, которые могут помочь уменьшить тревожность при полётах.

По её словам, недостаток знаний об авиации и процессе полётов может усиливать страх. «Изучите, как устроены самолёты, как проходят взлёт и посадка, как готовят к полётам экипаж, какие звуки и ощущения на борту — норма, и что является их источником. Получите максимум возможной информации по этим моментам, и уровень тревоги значительно снизится», — посоветовала психолог в беседе с «Газетой.ru».

Также Гусева рекомендует освоить простые дыхательные техники, такие как «Дыхание по квадрату 4х4», где вы вдыхаете и выдыхаете на четыре счёта, задерживая дыхание между ними. Эти упражнения помогут расслабиться. Медитации, любимая музыка и позитивные визуализации тоже могут быть полезны.

Помимо этого, стоит сосредоточиться на положительных аспектах путешествия, которое вас ждёт, добавила она. Например, подумайте о достопримечательностях и спланируйте маршрут, вместо того чтобы думать о негативных моментах.

Ещё нужно обеспечить комфорт в полёте. Подготовьтесь заранее: выберите удобную одежду, возьмите необходимые медикаменты, используйте маску для глаз и беруши, если вас раздражают звуки. Избегайте алкоголя, который может усугубить тревожность. Если вам некомфортно в центре самолёта, выберите место у окна или ближе к выходу. Избегайте мест в хвостовой части, где тряска более ощутима.

По разным оценкам, с аэрофобией ежегодно сталкиваются от 2,5% до 40% людей. Важно различать простое волнение перед полётом и настоящую фобию, которая сопровождается ярко выраженными симптомами, такими как чувство удушья, озноб, повышение пульса, дезориентация, тошнота и одышка. Панические атаки также могут быть частью этого состояния.

Стюардесса Екатерина Кузнецова напоминает, что турбулентность не опасна для самолёта, и советует всегда пристёгиваться. Авиаблогер Артём Каширин советует приезжать в аэропорт заранее, чтобы наблюдать за подготовкой самолёта к вылету. Это может помочь снизить тревогу.