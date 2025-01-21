Перелёт в Европу обошёлся москвичу в 2 миллиона рублей

В новогодние праздники москвич решил улететь в Европу и отдал за путешествие два миллиона рублей. Это оказался самый дорог авиабилет из столицы в эти каникулы, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исследование сервиса Aviasales.

Москвич решил отдохнуть в Европе на новогодних праздниках и купил себе билет в бизнес-класс из Москвы на Кипр в город Ларнаку. Полететь мужчина решил на самолёте авиакомпании Emirates, выложив за комфорт сумму, на которую можно приобрести новенький автомобиль.

Кстати, самый дешёвый авиабилет на Новый год был куплен на рейс в Санкт-Петербург за 1,8 тысячи рублей. Сейчас Северная столица является самым популярным направлением для поездок из Москвы на каникулах. Также спросом пользовались Сочи (9 процентов), Калининград и Махачкала (по 6 процентов), Минеральные Воды (5 процентов).

Самыми известными направления ха границу стали Ереван (9 процентов от международных бронирований), дальше Стамбул и Дубай (по 7 процентов), Ташкент (6 процентов) и балийский Денпасар (5 процентов).