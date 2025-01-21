Перелёт в Европу обошёлся москвичу в 2 миллиона рублей
Россиянин отдал два миллиона рублей за авиабилет из Москвы на Кипр на Новый год
В новогодние праздники москвич решил улететь в Европу и отдал за путешествие два миллиона рублей. Это оказался самый дорог авиабилет из столицы в эти каникулы, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на исследование сервиса Aviasales.
Москвич решил отдохнуть в Европе на новогодних праздниках и купил себе билет в бизнес-класс из Москвы на Кипр в город Ларнаку. Полететь мужчина решил на самолёте авиакомпании Emirates, выложив за комфорт сумму, на которую можно приобрести новенький автомобиль.
Кстати, самый дешёвый авиабилет на Новый год был куплен на рейс в Санкт-Петербург за 1,8 тысячи рублей. Сейчас Северная столица является самым популярным направлением для поездок из Москвы на каникулах. Также спросом пользовались Сочи (9 процентов), Калининград и Махачкала (по 6 процентов), Минеральные Воды (5 процентов).
Самыми известными направления ха границу стали Ереван (9 процентов от международных бронирований), дальше Стамбул и Дубай (по 7 процентов), Ташкент (6 процентов) и балийский Денпасар (5 процентов).
Ранее Life.ru рассказал, что прямо сейчас около 300 россиян не могут улететь домой из Гаваны. Самолёт«Россия» планирует вылететь с задержкой в 28 часов. По предварительным данным, задержку спровоцировали технические неполадки и отдых экипажа, у которого завершился рабочий день.
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