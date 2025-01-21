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21 января, 08:27

Около 330 российских туристов застряли в аэропорту на Кубе более чем на сутки

Самолёт «России» вылетит из Гаваны в Москву с задержкой на 28 часов

Самолёт авиакомпании «Россия», вылет которого из кубинской Гаваны в Москву был запланирован в понедельник на 09:00 по местному времени (17:00 мск), отправится сегодня после 13:00 по местному времени (21:00 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

«Ориентировочное время вылета самолёта: после 21:00 мск», — сказано в сообщении.

Представители авиакомпании уточнили, что рейс № 6850 пришлось задержать из-за совместного эффекта нескольких факторов. Изначально задержку спровоцировала техническая неполадка, которую вскоре удалось устранить. К этому моменту рабочее время уставшего после длинного перелёта экипажа закончилось, поэтому они отправились отдыхать в отель.

«К моменту окончания отдыха экипажа потребовалась загрузка питания, которое аэропорт ночью по местному времени не смог предоставить, несмотря на то, что авиакомпания готова выполнить рейс», — добавили в там.

Пассажирам предоставляются услуги согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. 328 человек уже получили предложение о трансфере и размещении в гостинице.

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Ранее в Соединённых Штатах десятки гражданских судов изменили траекторию полёта и задержали вылет из-за взрыва космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска. Причиной этому послужил «огненный звездопад», оставленный взорвавшимся во время испытаний судном.

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Telegram / Авиакомпания «Россия»

Владимир Озеров
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