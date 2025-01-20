Куба объявила 20 января траурным днём
Власти Кубы объявили 20 января траур по погибшим при взрыве боеприпасов бойцам
Власти Кубы объявили 20 января днём траура в память о бойцах, которые погибли при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин. Об этом заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель Бермудес.
«Мы объявили официальный день траура с 6 утра до полуночи 20 января в память о храбрых бойцах, погибших на строительной площадке, где хранились военные материалы военного округа Ольгин», — написал он в соцсети X.
По сведениям газеты Granma, причиной взрыва, по предварительным данным, стало короткое замыкание. После него произошла детонация боеприпасов.
Напомним, что ранее на Кубе прогремели взрывы на складе боеприпасов. Свыше десяти военных считались пропавшими без вести.
Kandinsky 3.1 / Life.ru