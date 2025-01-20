Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 08:48

Куба объявила 20 января траурным днём

Власти Кубы объявили 20 января траур по погибшим при взрыве боеприпасов бойцам

Власти Кубы объявили 20 января днём траура в память о бойцах, которые погибли при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин. Об этом заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель Бермудес.

«Мы объявили официальный день траура с 6 утра до полуночи 20 января в память о храбрых бойцах, погибших на строительной площадке, где хранились военные материалы военного округа Ольгин», — написал он в соцсети X.

По сведениям газеты Granma, причиной взрыва, по предварительным данным, стало короткое замыкание. После него произошла детонация боеприпасов.

Угроза взрыва парализовала движение поездов в немецком городе
Угроза взрыва парализовала движение поездов в немецком городе

Напомним, что ранее на Кубе прогремели взрывы на складе боеприпасов. Свыше десяти военных считались пропавшими без вести.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Куба
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar