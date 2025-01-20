Куба объявила 20 января траурным днём

Власти Кубы объявили 20 января днём траура в память о бойцах, которые погибли при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин. Об этом заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель Бермудес.

«Мы объявили официальный день траура с 6 утра до полуночи 20 января в память о храбрых бойцах, погибших на строительной площадке, где хранились военные материалы военного округа Ольгин», — написал он в соцсети X.

По сведениям газеты Granma, причиной взрыва, по предварительным данным, стало короткое замыкание. После него произошла детонация боеприпасов.