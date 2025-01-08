Взрывы прогремели на складе боеприпасов на Кубе
Более 10 военных пропали без вести при взрыве на складе боеприпасов на Кубе
На Кубе на складе боеприпасов прогремели взрывы. Обложка © Шедеврум / Life.ru
На Кубе произошли взрывы на складе боеприпасов и вооружения, в результате которых более 10 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило кубинское министерство революционных вооружённых сил.
«В результате взрывов на складе вооружения и боеприпасов в... муниципалитете Рафаэль Фрэире в провинции Ольгин пропали... военные», — сообщает ведомство.
Инцидент случился в провинции Ольгин, расположенной на юго-востоке страны. Пропавшими считаются 13 военных. Причины взрыва неизвестны.