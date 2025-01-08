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8 января, 07:04

Взрывы прогремели на складе боеприпасов на Кубе

Более 10 военных пропали без вести при взрыве на складе боеприпасов на Кубе

На Кубе на складе боеприпасов прогремели взрывы. Обложка © Шедеврум / Life.ru

На Кубе на складе боеприпасов прогремели взрывы. Обложка © Шедеврум / Life.ru

На Кубе произошли взрывы на складе боеприпасов и вооружения, в результате которых более 10 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило кубинское министерство революционных вооружённых сил.

«В результате взрывов на складе вооружения и боеприпасов в... муниципалитете Рафаэль Фрэире в провинции Ольгин пропали... военные», — сообщает ведомство.

Инцидент случился в провинции Ольгин, расположенной на юго-востоке страны. Пропавшими считаются 13 военных. Причины взрыва неизвестны.

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Оксана Попова
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