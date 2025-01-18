Угроза взрыва парализовала движение поездов в немецком городе
Bild: Вокзал немецкого города Пассау эвакуирован из-за угрозы взрыва в поезде
Движение поездов остановлено на железнодорожном вокзале немецкого города Пассау. Поводом для экстренных мер стал звонок неизвестного, который предупредил, якобы в вагонах двух поездов установлены взрывные устройства. Об этом пишет Bild.
Как сообщил представитель полиции Пассау, в настоящий момент угрозы для пассажиров нет. Людей оперативно эвакуировали, а территорию вокзала перекрыли.
«Никакие поезда не заезжают и не покидают станцию», — уточнили в правоохранительных органах.
Для проверки сообщения пришлось задействовать большое количество полицейских, а также специально обученных собак, которые продолжают осматривать багаж пассажиров. На данный момент поисковые мероприятия не дали результата.
Ранее во Франции произошло столкновение двух пассажирских поездов. Пострадали не менее 30 человек. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка в переключении путей.
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