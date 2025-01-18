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Регион
18 января, 20:54

Угроза взрыва парализовала движение поездов в немецком городе

Bild: Вокзал немецкого города Пассау эвакуирован из-за угрозы взрыва в поезде

Движение поездов остановлено на железнодорожном вокзале немецкого города Пассау. Поводом для экстренных мер стал звонок неизвестного, который предупредил, якобы в вагонах двух поездов установлены взрывные устройства. Об этом пишет Bild.

Как сообщил представитель полиции Пассау, в настоящий момент угрозы для пассажиров нет. Людей оперативно эвакуировали, а территорию вокзала перекрыли.

«Никакие поезда не заезжают и не покидают станцию», — уточнили в правоохранительных органах.

Для проверки сообщения пришлось задействовать большое количество полицейских, а также специально обученных собак, которые продолжают осматривать багаж пассажиров. На данный момент поисковые мероприятия не дали результата.

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Ранее во Франции произошло столкновение двух пассажирских поездов. Пострадали не менее 30 человек. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка в переключении путей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victor Jiang

Тимур Хингеев
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