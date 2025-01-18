Угроза взрыва парализовала движение поездов в немецком городе

Движение поездов остановлено на железнодорожном вокзале немецкого города Пассау. Поводом для экстренных мер стал звонок неизвестного, который предупредил, якобы в вагонах двух поездов установлены взрывные устройства. Об этом пишет Bild.

Как сообщил представитель полиции Пассау, в настоящий момент угрозы для пассажиров нет. Людей оперативно эвакуировали, а территорию вокзала перекрыли.

«Никакие поезда не заезжают и не покидают станцию», — уточнили в правоохранительных органах.

Для проверки сообщения пришлось задействовать большое количество полицейских, а также специально обученных собак, которые продолжают осматривать багаж пассажиров. На данный момент поисковые мероприятия не дали результата.