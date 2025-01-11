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Регион
11 января, 17:14

Во французском Страсбурге столкнулись два пассажирских поезда, десятки людей пострадали

Более 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Страсбурге

Во Франции произошло столкновение двух пассажирских поездов. Инцидент случился в городе Страсбург. BFMTV сообщает, что пострадало не менее 30 человек.

Кадры с места трагедии. Видео © Snapchat / christellaomank

По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка в переключении путей. На месте трагедии царит паника. Люди в смятении и не понимают, что делать. Некоторые пытаются оказать помощь тяжело раненым.

По данным газеты The Sun, не менее 5 человек получили особо тяжкие повреждения в результате столкновения двух поездов.

Железнодорожный мост с поездом рухнул в реку в США
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Ранее сообщалось, что поезд Лондон — Париж с пассажирами застрял в тоннеле на 2,5 часа. причиной стала поломка состава.

Обложка ©

Snapchat / christellaomank

Ольга Сливченко
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