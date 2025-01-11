Во французском Страсбурге столкнулись два пассажирских поезда, десятки людей пострадали
Более 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Страсбурге
Во Франции произошло столкновение двух пассажирских поездов. Инцидент случился в городе Страсбург. BFMTV сообщает, что пострадало не менее 30 человек.
Кадры с места трагедии. Видео © Snapchat / christellaomank
По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка в переключении путей. На месте трагедии царит паника. Люди в смятении и не понимают, что делать. Некоторые пытаются оказать помощь тяжело раненым.
По данным газеты The Sun, не менее 5 человек получили особо тяжкие повреждения в результате столкновения двух поездов.
Ранее сообщалось, что поезд Лондон — Париж с пассажирами застрял в тоннеле на 2,5 часа. причиной стала поломка состава.
Snapchat / christellaomank