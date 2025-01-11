Во французском Страсбурге столкнулись два пассажирских поезда, десятки людей пострадали

Во Франции произошло столкновение двух пассажирских поездов. Инцидент случился в городе Страсбург. BFMTV сообщает, что пострадало не менее 30 человек.

Кадры с места трагедии. Видео © Snapchat / christellaomank

По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка в переключении путей. На месте трагедии царит паника. Люди в смятении и не понимают, что делать. Некоторые пытаются оказать помощь тяжело раненым.

По данным газеты The Sun, не менее 5 человек получили особо тяжкие повреждения в результате столкновения двух поездов.