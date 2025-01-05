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Регион
5 января, 06:17

Железнодорожный мост с поездом рухнул в реку в США

Мост в Орегоне обрушился под грузовым поездом, вагон с карбамидом упал в реку

Место крушения грузового поезда на эстакадном мосту. Фото © Corvallis Police

Место крушения грузового поезда на эстакадном мосту. Фото © Corvallis Police

Железнодорожный мост у города Корваллис в американском штате Орегон обрушился в реку во время движения по нему грузового поезда, один вагон с карбамидом упал в воду. Представитель компании «Портленд и Западная железная дорога» сообщил, что в результате ЧП никто не пострадал.

«При проезде грузового поезда обрушился эстакадный мост, в результате чего вагон упал в реку Мэрис в городе Корваллис», — рассказали в компании.

В полиции города уточнили, что в поезде, в том числе перевозилась мочевина — химический компонент, использующийся в косметологии и для удобрений. После ж/д аварии в реку для фильтрации запустили плавающие заграждения, местных жителей призвали избегать посещения этого района на время расследования.

А ранее восемь вагонов пассажирского состава сошли с рельсов в Волгоградской области. Авария произошла на участке Казань — Адлер у станции Котельниково. По словам очевидцев, водитель КАМАЗа пытался проскочить перед поездом, что и привело к столкновению.

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Андрей Бражников
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