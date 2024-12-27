Пассажирский поезд Лондон — Париж застрял в тоннеле на 2,5 часа
The Independent: Поезд Лондон — Париж застрял в тоннеле на 2,5 часа
Поезд Eurostar, вышедший ранним утром из Лондона в Париж, застрял в туннеле под Ла-Маншем из-за технической поломки. В итоге пассажиры провели два с половиной часа в Евротоннеле под проливом, сообщает газета The Independent.
«Ожидается, что они наконец прибудут во французскую столицу с опозданием на шесть часов», — уточнили в издании.
Там также рассказали, что поезд отправился с лондонского вокзала Сент-Панкрас в 06:01 по местному времени (09:01 мск) и должен был добраться до Парижа менее чем за два с половиной часа. Но спустя час он застрял в тоннеле из-за поломки. После длительного ожидания пассажиров довезли до Кале, где их пересадили на другой поезд.
Из-за произошедшего инцидента примерно на 70 минут задержались составы из Амстердама, Брюсселя и Парижа, идущие в Лондон. Похожая ситуация наблюдается и с поездами, которые направляются в Париж из британской столицы.
Ранее в Париже произошёл массовый сбой в движении скоростных поездов. Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось «массированной атаке с целью парализовать сеть». Там уточнили, что произошёл умышленный поджог.
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