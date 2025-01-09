В АТОР назвали самый дорогой тур в 2024 году

Самым дорогим туром, проданным за границу в 2024 году, стал пакет на Мальдивы для семьи из 16 человек, стоимость которого составила 59 миллионов рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, тур был организован в конце декабря 2024 года и запланирован на лето 2025 года. В пакет вошло проживание в пятизвёздочном отеле на 21 ночь, при этом перелёт туристы оплачивали отдельно.

На втором месте оказался комбинированный тур на Мальдивы и в ОАЭ осенью, который был забронирован семьёй из четырёх человек на 44 дня стоимостью 35 миллионов рублей. Третье место занял тур для семьи из шести человек на 16 ночей на Мальдивах в октябре за 31 млн рублей.

В топ-10 вошли и дорогие туры в Катар и Саудовскую Аравию (по 28 миллионов рублей), в Японию (24 миллиона рублей), на Сейшелы (20 миллионов рублей), а также в ОАЭ, Францию и Монако (по 16 миллионов рублей).