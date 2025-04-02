Врач назвала топ-5 жирных, но полезных продуктов

Существует пять высококалорийных продуктов, которые могут быть полезны для организма, сообщила врач-эндокринолог и диетолог Елена Чуракина URA.ru. По её словам, к ним относятся орехи, авокадо, жирная рыба, финики и тёмный шоколад.

Чуракина отметила, что хотя перечисленные продукты богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами, их следует употреблять в умеренных количествах, чтобы избежать набора лишнего веса и связанных с этим проблем.

Она также подчеркнула, что несмотря на высокую калорийность, эти продукты обладают особыми полезными свойствами. Например, орехи и жирная рыба поддерживают здоровье сердца и мозга, авокадо и финики насыщены важными микроэлементами, а темный шоколад положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Все они помогают предотвратить вредные перекусы благодаря способности надолго сохранять чувство сытости. Чуракина акцентировала внимание на важности сбалансированного питания, рекомендуя заполнять половину тарелки овощами, четверть — белками и четверть — сложными углеводами. Она добавила, что высококалорийные полезные продукты лучше всего употреблять в качестве десерта и посоветовала проконсультироваться с врачом при наличии хронических заболеваний.