Врач назвала топ-5 жирных, но полезных продуктов
Врач Чуракина: Авокадо и шоколад полезны для здоровья, несмотря на калорийность
Существует пять высококалорийных продуктов, которые могут быть полезны для организма, сообщила врач-эндокринолог и диетолог Елена Чуракина URA.ru. По её словам, к ним относятся орехи, авокадо, жирная рыба, финики и тёмный шоколад.
Чуракина отметила, что хотя перечисленные продукты богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами, их следует употреблять в умеренных количествах, чтобы избежать набора лишнего веса и связанных с этим проблем.
Она также подчеркнула, что несмотря на высокую калорийность, эти продукты обладают особыми полезными свойствами. Например, орехи и жирная рыба поддерживают здоровье сердца и мозга, авокадо и финики насыщены важными микроэлементами, а темный шоколад положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Все они помогают предотвратить вредные перекусы благодаря способности надолго сохранять чувство сытости. Чуракина акцентировала внимание на важности сбалансированного питания, рекомендуя заполнять половину тарелки овощами, четверть — белками и четверть — сложными углеводами. Она добавила, что высококалорийные полезные продукты лучше всего употреблять в качестве десерта и посоветовала проконсультироваться с врачом при наличии хронических заболеваний.
Ранее диетолог объяснила, сколько раз в день нужно питаться. А ещё эксперт назвала напитки, уничтожающие клетки мозга. По словам эксперто, для поддержания здоровья мозга диетолог рекомендовал употреблять свежевыжатые фруктовые и овощные соки. Они богаты витаминами и антиоксидантами, которые замедляют старение и защищают клетки от вредных факторов окружающей среды.
Life.ru / Шедеврум